Microsoft annule les modifications de prix Xbox Live Gold

Microsoft a décidé d’annuler la hausse des prix du Xbox Live Gold qu’ils ont révélée hier, dans une mise à jour publiée hier, Microsoft a déclaré ne pas « A répondu aux attentes des joueurs qui comptent dessus chaque jour » et en tant que tels, ils ne changeront pas le prix pour le moment.

Nous vous entendons et nous annulons nos mises à jour de tarification Xbox Live Gold.

Aujourd’hui n’était pas génial. Nous essayons toujours de faire de notre mieux pour vous et aujourd’hui nous avons raté la cible.

Parallèlement à cette restauration, Microsoft a également modifié le processus actuel de Xbox Live pour jeux gratuits. Actuellement, des jeux comme Fortnite nécessitent un abonnement Xbox Live pour que vous puissiez y jouer en ligne, maisou dans la déclaration, Microsoft a déclaré que ce ne serait plus le cas.

Ils ont déclaré que ce changement faisait partie de leur plan visant à « rendre la Xbox plus conforme à la façon dont nous voyons le joueur au centre de leur expérience » et, par conséquent, ils s’efforceront de « fournir ce changement dès que possible en dans les prochains mois ».