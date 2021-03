Microsoft annonce les jeux d’avril 2021 avec Gold

Microsoft vient d’annoncer les Games with Gold pour avril 2021. Ils sont gratuits, oui, mais ils ne sont pas enthousiasmés cette fois-ci.

Il ne pleut pas toujours au goût de tout le monde. Mais au moins il pleut. C’est ce qui définit parfaitement Jeux avec de l’or avril 2021 annoncé par Microsoft aujourd’hui. Ce ne sont pas des jeux pour tirer des roquettes et sortir fêter à la fontaine de la ville, mais ce sont des jeux gratuits.

Pour ce mois-ci, nous avons quatre jeux, dont deux peuvent également être joués sur Xbox 360, pour les amateurs de rétro. Nous parlons de Vikings: Wolves of Midgar, Truck Racing Championship, Dark Void et Hard Corps: Uprising. Les deux derniers sont ceux qui peuvent être joués sur la deuxième console des Américains.

Les deux premiers à porter seront ceux qui débarqueront le 1er avril (dans quelques jours, rien de plus). Ce sera le titre du jeu de rôle d’action Vikings: Wolves of Midgar et le tireur Darkvoid. Le premier sera disponible pendant tout le mois pour être téléchargé. Le second, seulement jusqu’au milieu du mois. Le 15, pour être exact.

À partir du 16 avril, nous pouvons obtenir Truck Racing Championship et Hard Corps: Uprising. Le titre de course de camions sera également disponible pendant un mois entier, nous pourrons donc le réclamer jusqu’au 15 mai. Le second est le titre 2D d’Arc System Works et Konami axé sur l’action et les bons hôtes (ou plans).

Les utilisateurs Xbox Live Gold et les abonnés Game Pass Ultimate pourront accéder gratuitement à tous ces titres. Ce seront ceux qui remplaceront ceux qui existent en ce moment (et jusqu’à demain). Donc, si tu veux mettre la main sur Warface: Breakout ou Port Royale 3, c’est votre dernière chance.

Sont-ils à votre goût, coupables ou restez-vous comme nous?