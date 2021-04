Microsoft annonce 13 EA Games qui recevront FPS Boost sur Xbox Series X, Series S

23 avr.2021 17:50:17 IST

Microsoft a annoncé que 13 titres d’Electronic Arts recevaient des mises à jour pour activer FPS Boost sur Xbox Series X, Series S avec une prise en charge jusqu’à 120 Hz. Tous ces titres sont disponibles pour les membres Xbox Game Pass Ultimate via EA Play. Ces nouveaux jeux FPS Boost incluent:

Prise en charge de 120 Hz:

• Champ de bataille 1

• Battlefield 4

• Battlefield 5

• Catalyseur de bord de miroir

• Plantes vs Zombies: Bataille pour Neighbourville

• Plantes vs zombies guerre de jardin

• Plantes vs Zombies: Garden Warfare 2

• Star Wars Battlefront II

• Star Wars Battlefront

• Chute des Titans

• Titanfall 2

• Démêler 2

Prise en charge de 60 Hz:

• Mer de solitude

L’équipe de rétrocompatibilité de Xbox Wire a développé FPS Boost en février 2021, une fonctionnalité qui employait une variété de nouvelles façons de presque doubler le framerate original sur certains titres pour des framerates plus élevés et plus stables qui rendent l’expérience visuelle de ces jeux plus fluide, ce qui en fait plus gameplay immersif.

Nous vous recommandons d’installer la dernière mise à jour Xbox OS pour tirer le meilleur parti des titres FPS Boost! Aussi, pour jouer à 120hz, assurez-vous que les paramètres de votre téléviseur sont correctement optimisés: https://t.co/9tgfxJ5Fd6 – Xbox (@Xbox) 22 avril 2021

Dans certains cas, il peut être nécessaire de réduire la résolution d’un jeu pour assurer son bon fonctionnement et son jeu ininterrompu, car les exigences en matière de graphismes sont plus élevées pour activer la technologie FPS Boost. FPS Boost n’est pas automatiquement activé pour les joueurs Xbox Series X, dans certains cas. Cependant, il peut facilement être activé dans les options de compatibilité dans le paramètre Gérer le jeu et les modules complémentaires.

Pour vérifier si le jeu exécute FPS Boost ou Auto HDR, appuyez sur le bouton Xbox sur le contrôleur pendant que vous jouez au jeu et vous verrez un indicateur de superposition de guide dans le coin supérieur droit qui peut être utilisé pour vérifier si les fonctionnalités sont activées ou pas.

Pour faire l’expérience de FPS Boost et pouvoir activer ou désactiver la fonctionnalité, assurez-vous que votre console a reçu la dernière mise à jour et que vous avez redémarré votre console.

Un service d’abonnement à des jeux vidéo en ligne, EA Play donne accès à une bibliothèque de jeux EA propriétaires qui comprend Champ de bataille et Les Sims 4. Anciennement connu sous le nom d’EA Access, EA Play fait déjà partie du Xbox Game Pass pour consoles et permet aux propriétaires de consoles Xbox One et Xbox Series X / S de télécharger et de jouer à des jeux depuis EA Play sur du matériel Xbox.

