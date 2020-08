Microsoft ajoute de nouvelles récompenses pour les utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate

Le Xbox Game Pass a maintenant environ 3 ans et est devenu, à lui seul, le meilleur abonnement de jeu vidéo qui existe aujourd’hui. Grâce à un catalogue qui ne cesse de grandir et qui propose des options pour tous les goûts, son nombre d’utilisateurs ne cesse de croître chaque mois.

Si ce catalogue n’était pas à lui seul une raison suffisante pour avoir un abonnement, Microsoft a annoncé une foule de nouvelles récompenses pour tous les utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate, dont nous nous souvenons qu’il comprend le service pour Xbox One et PC, ainsi qu’un abonnement Xbox Live Gold pour accéder aux services en ligne.

Gears 5 et Overcooked 2, protagonistes des nouveaux avantages du Xbox Game Pass Ultimate

La première de ces récompenses peut être obtenue dans l’un des titres vedettes de Microsoft: Engrenages 5. Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront profiter d’un pack de démarrage d’avantages, contenant 2 000 pièces Gears, 15 jours de bonus, un ensemble d’armes «Neon Wave» et une armure d’hiver de collection.

Non seulement nous aurons des objets cosmétiques et des pièces de monnaie comme récompenses, et nous pourrons en profiter un nouveau DLC Overcooked 2 complètement gratuit. Ce DLC aura le nom “Surf ‘N’ Turf”, et contiendra 12 nouveaux niveaux d’histoire et 2 supplémentaires pour son mode versus. De plus, les utilisateurs de Gemmes de guerre Ils auront accès à un pack contenant une troupe légendaire, une arme légendaire, 10 lingots légendaires et 1500 âmes.

Enfin, les utilisateurs qui utilisent également Discord recevront Abonnement Discord Nitro de 3 mois, ce qui leur permettra de profiter des fonctions exclusives de la plateforme comme des avatars animés et la possibilité de transférer des fichiers plus volumineux. Nous vous rappelons que toutes ces récompenses, ainsi que les précédentes qui sont toujours actives, peuvent être utilisées depuis votre Xbox One ou depuis l’application Xbox sur Windows 10.