Microsoft affirme que les jeux d’Activision Blizzard ne sont pas particulièrement distinctifs

Dans sa dernière tentative pour obtenir l’autorisation de sa fusion coûteuse, Microsoft a informé les responsables néo-zélandais que les jeux produits par Activision Blizzard ne sont « pas distinctifs ».

Microsoft affirme que le géant du jeu devrait être éligible à l’achat car il ne génère aucun jeu « indispensable » dans un rapport soumis à la Commission des acquisitions commerciales et des permis commerciaux.

La déclaration fait partie des tentatives de Microsoft pour calmer les inquiétudes selon lesquelles sa fusion avec Activision Blizzard met en danger le secteur des jeux en posant des difficultés sur le marché concurrentiel. Dans l’intervalle, Microsoft a affirmé que ses rivaux seraient en mesure de performer dans l’industrie du jeu « brillante » sans les jeux Activision Blizzard.

Mis à part Activision Blizzard, la grande majorité des jeux sont créés et publiés par des sociétés comme Sony, Nintendo, EA et Take-Two.

Il n’y a rien de particulièrement distinctif dans les jeux vidéo produits et publiés par Activision Blizzard, en particulier à cet égard. Il n’y a aucune obligation pour les détaillants rivaux de jeux vidéo pour PC et consoles d’exprimer des préoccupations concernant le rachat.

Bien que cela puisse provenir d’un titan de la technologie essayant d’acquérir le studio, il est peu probable que le contenu des jeux Activision Blizzard en soit affecté. Activision Blizzard n’a le monopole d’aucun genre.

Ainsi, cette affirmation semble s’adresser aux régulateurs qui pourraient ne pas être familiers avec l’industrie du jeu. Ce n’est pas le seul point que la société soulève pour apaiser les craintes que la fusion ne leur donne un avantage injuste dans l’industrie.

Microsoft affirme également que l’industrie du jeu a « de faibles barrières à l’entrée », ce qui signifie que « le contenu restera disponible pour être distribué aux distributeurs concurrents de PC, de consoles et d’appareils mobiles ».

Il est de plus en plus probable que Microsoft recevra bientôt l’approbation réglementaire dont il a besoin pour procéder à la fusion.