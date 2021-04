Microsoft achète Nuance pour 19,7 milliards de dollars: la grande entreprise de reconnaissance vocale devient son deuxième achat après LinkedIn

Microsoft fait du shopping en grand. La société Redmond a fait Achat officiel de Nuance Communications pour 19,7 milliards de dollars. C’est le deuxième plus gros achat de Microsoft de son histoire, seulement dépassé par les 26 milliards de LinkedIn et au-dessus des 7,500 millions de Bethesda ou Github.

Nuance est une grande entreprise spécialisée dans le développement de intelligence artificielle appliquée à la reconnaissance vocale. Parmi ses principaux programmes se trouve le logiciel Dragon, qui utilise l’IA pour aider à transcrire les voix et est capable de s’adapter et d’apprendre de l’utilisateur.

Les clients de Nuance incluent des entreprises comme Apple, comme l’explique Nuance elle-même en 2011, qui inclut la technologie Nuance dans son assistant Siri. Comme l’explique Microsoft, «l’achat de Nuance aidera votre stratégie cloud«On ne sait pas comment la technologie Nuance sera intégrée à Microsoft, mais elle pourrait être proposée aux côtés de Microsoft Teams ou de manière indépendante.

Microsoft indique «Microsoft Cloud for Healthcare» comme raison de l’acquisition. Au-delà de soins médicaux, Nuance aidera à améliorer service client grâce à une réponse vocale interactive, assistants virtuels et solutions biométriques pour les entreprises.

L’IA est la priorité la plus importante de la technologie et la santé est son application la plus urgente. Ensemble avec @NuanceInc, nous mettrons des solutions d’intelligence artificielle avancées entre les mains de professionnels pour favoriser une meilleure prise de décision et créer des connexions plus significatives. https://t.co/ipdP6qZTx9

– Satya Nadella (@satyanadella) 12 avril 2021