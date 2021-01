Microsoft a déjà tenté d’acquérir Nintendo mais a été rejeté

Microsoft a apparemment tenté d’acquérir Nintendo avant le lancement de la console Xbox d’origine il y a deux décennies, selon d’anciens dirigeants.

C’est selon un rapport d’histoire orale de Bloomberg, qui comprend anciens dirigeants de Xbox racontant les débuts de la Xbox, ainsi que le 20e anniversaire de la console.

Le rapport note que Microsoft Il y avait a tenté d’acquérir plusieurs entreprises jeux importants avant le lancement de la consoleà la Xbox d’origine. Bob McBreen, l’ancien responsable du développement commercial Xbox a rappelé: «La première entreprise que nous avons cherché à acheter était EA. Ils ont dit« Non merci », puis« Nintendo ».

Kevin Bachus, l’un des membres fondateurs de la Xbox, a raconté la rencontre de l’équipe avec Nintendo. Ils ont juste éclaté de rire. Comme, imaginez une heure où quelqu’un se moque de vous. C’est ainsi que s’est déroulée cette réunion », se souvient-il.

Ensuite, l’équipe a essayé d’acquérir Square Enix, anciennement Square, et Midway Games, éditeur de « Combat mortel ». Square a rejeté l’offre car le prix de l’offre de Microsoft était trop bas.

Jeux de Midway il était plus réceptif à la possible acquisition. Cependant, l’accord ne s’est jamais concrétisé, comme le raconte Bachus. «Nous n’avions pas besoin de leur groupe de vente et de marketing, et cela nous laissait beaucoup de valeur.

Après des tentatives infructueuses d’acquérir Nintendo, Microsoft trouvé l’or après avoir acquis Bungie, qui développait à l’époque la franchise de « Halo».