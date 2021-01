Microsoft a breveté un système pour vous faire parler à des simulations d’amis et de parents décédés

Les ingénieurs Microsoft ils travaillent principalement sur des logiciels, des services et des projets utilisés par des millions de personnes dans le monde, mais ils ne manquent pas de penser au futur proche et lointain en des termes parfois inquiétants. C’est ce que démontre un brevet déposé par la société Redmond dans lequel la société a imaginé une intelligence artificielle conversationnelle (un soi-disant chatbot) capable de traiter les données produites par les utilisateurs pour reproduire sa personnalité. Le résultat final pourrait être un système capable de faire en sorte que les utilisateurs conversent avec n’importe qui – y compris leurs proches qui ne sont plus là ou des versions plus jeunes d’eux-mêmes – même si l’IA numéro un du groupe a révélé qu’il n’y en a actuellement pas prévoit de faire avancer le projet.

En fait, le système n’existe pour le moment que sous la forme d’un brevet, demandé il y a quelque temps mais accordé seulement ces jours-là sous forme partielle. Le bureau américain en charge de ces pratiques n’a pas encore donné à Microsoft l’autorisation de poursuivre les travaux, mais s’est seulement assuré que sous son autorité l’idée derrière le système restera à l’abri des imitations. Ce qui est décrit dans le document est complexe: intitulé « Créer un chat bot conversationnel faisant référence à une personne spécifique », le système prévoit de synthétiser une intelligence artificielle capable de répondre aux questions qui sont posées, et pour ce faire en assumant la personnalité et les connaissances d’un individu en particulier.

Les points de départ des travaux sont deux. Le premier est un archive des conversations qui appartiennent à la personne à simuler – des interactions publiques sur les réseaux sociaux aux messages privés, en passant par les enregistrements vocaux et vidéo; toutes les informations sur ce que la cible sait et sur comment il interagit avec les autres peut représenter un matériau utile pour le deuxième élément de l’équation: des algorithmes capables de traduire le corpus source en une sorte de personnalité numérique capable de répondre à des stimuli externes. Les données collectées pourraient être des lacunes: pour combler ces lacunes, les techniciens de Microsoft imaginent qu’ils peuvent utiliser les conversations d’autres personnes ayant une personnalité similaire à celle de l’individu à simuler.

Le résultat devrait s’appliquer à n’importe qui: des personnes avec lesquelles vous n’avez jamais été en contact, comme des personnes célèbres, ou des parents et amis qui ne sont plus là, tant qu’il y a suffisamment de matériel disponible à leur sujet. Cependant, il reste difficile de savoir si et quand la solution verra jamais la lumière: tout d’abord, les barrières à sa mise en œuvre sont nombreuses, tant du point de vue technologique que de celui de la vie privée des individus simulés. Le plus gros obstacle est cependant d’ordre éthique: comme le confirme Microsoft, la demande de brevet précède l’introduction chez Microsoft des dernières directives sur l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle, pour lesquelles un produit capable de simuler d’autres personnes existantes ou existant ne devrait pas exister.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂