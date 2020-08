Microsoft 365 inclut désormais la transcription pour Word

Le logiciel métier permet de transcrire l’audio en direct ou préalablement enregistré et permet aux utilisateurs d’ajouter tout ou partie de la transcription directement à un document associé.

Transcribe in Word a été lancé le 24 août 2020 et est sur le point de concurrencer d’autres services de transcription manuels et automatisés tels que Rev, GoTranscripts, Descript et Otter.ai. L’outil donne également à Microsoft Word et à son outil Dictate un avantage concurrentiel par rapport à la fonction de saisie vocale de Google Docs.

Transcrire dans Word fournit des fonctionnalités précieuses pour les podcasteurs, les intervieweurs et les journalistes. L’outil peut enregistrer de l’audio et enregistrer le fichier sur OneDrive, ou il transcrit un fichier précédemment enregistré. Il reconnaît automatiquement les différentes enceintes et vous permet de modifier leurs noms. L’outil horodate également la transcription et le fichier audio, ce qui facilite la navigation dans une conversation enregistrée.

Nouvelle fonctionnalité de transcription dans Word disponible via Microsoft Edge et Google Chrome

L’outil est actuellement disponible pour les abonnés Microsoft 365 qui se connectent via les navigateurs Edge ou Chrome. Cela rend la fonctionnalité particulièrement utile pour les créateurs qui sont déjà abonnés à la suite Microsoft, car ils n’ont pas à payer pour un service externe pour les besoins de transcription de base.

La valeur des transcriptions

Pour faire ressortir un podcast et améliorer son accessibilité pour les malentendants, de nombreux créateurs complètent leurs enregistrements de podcast par des transcriptions complètes ou partielles. Une transcription peut également améliorer la position du site d’un podcast dans la recherche en fournissant aux moteurs de recherche un contenu détaillé qui, autrement, resterait impossible à explorer dans l’enregistrement.

Les services de transcription humaine sont précis mais coûteux et prennent du temps, tandis que les outils basés sur l’IA nécessitent souvent beaucoup d’édition manuelle pour rendre la transcription lisible. Transcrire dans Word apporte une relative facilité à la tâche laborieuse avec ses connexions à d’autres produits Microsoft dans 365 et Word lui-même,

L’avenir de la transcription

Alors que de plus en plus de créateurs de contenu se tournent vers les podcasts, les vidéos et les niches de médias sociaux pour trouver et verrouiller un public appartenant à leur propriétaire, la technologie continuera de s’améliorer. Récemment, Descript a publié une fonction de détection de mots de remplissage dans son logiciel, et Rev a ajouté un service de transcription automatisé basé sur l’IA à ses fonctionnalités de transcription humaine existantes.

Nous pouvons également nous attendre à ce que ces outils soient inclus dans davantage de nos logiciels de création de contenu professionnel et personnel à usage quotidien, que les fournisseurs de logiciels créent leur propre logiciel de transcription ou s’associent à des services existants. Il sera intéressant de voir l’exactitude et la valeur de Transcribe for Word par rapport à la transcription humaine.

