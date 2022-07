Micron commence à fabriquer une NAND à 232 couches de pointe.

La NAND TLC à 232 couches a commencé à être expédiée, selon Micron. Les SSD les plus rapides actuellement disponibles, y compris ceux vendus sous la marque Crucial par Micron, utiliseront sans aucun doute la nouvelle NAND. La nouvelle NAND offre une augmentation de 100 % de la bande passante en écriture, une augmentation de plus de 75 % de la bande passante en lecture, une augmentation de 50 % du taux de transfert et une réduction de 28 % de la taille du boîtier.

Cela indique que ces puces NAND de pointe sont plus petites, plus rapides et plus denses que tout ce qui existe sur le marché, selon Micron (via Digitimes). Ils conviennent à un large éventail d’applications, y compris les centres de données et les SSD grand public haut de gamme.

Selon Scott DeBoer, vice-président exécutif de la technologie et des produits chez Micron, « la NAND à 232 couches de Micron marque un tournant décisif pour l’innovation en matière de stockage en tant que première preuve de la capacité d’étendre la NAND 3D à plus de 200 couches en production ». Cette technologie innovante nécessitait de nombreuses innovations, notamment des améliorations de conception de pointe reposant sur notre technologie NAND à 176 couches, de nouveaux matériaux révolutionnaires et des capacités de processus améliorées pour obtenir des structures à rapport hauteur / largeur élevé.

Bien que les appareils hautes performances et d’entreprise soient les premiers à arriver sur le marché, les futurs disques avec une plus grande capacité et des coûts inférieurs devraient être rendus possibles par la densité améliorée de la nouvelle NAND. Les SSD d’entreprise avec des capacités de plus de 100 To seront réalisables en raison de la capacité de presser plus de puces dans un facteur de forme donné, tandis que les disques de la gamme 4 To+ devraient être abordables pour la plupart des consommateurs sur le marché grand public.

Il y a toujours des inquiétudes concernant la durabilité et la fiabilité malgré toutes les nouvelles positives et les possibilités. Les cotes d’endurance, qui sont importantes pour le secteur des entreprises mais moins importantes pour les marchés grand public et des jeux, où les lectures sont des écrasements prioritaires, n’ont pas été mentionnées par Micron.

Bien que pas tout de suite, nous pouvons prévoir que cette NAND sera utilisée dans les prochains SSD PCIe 5.0. Cependant, les futurs disques avec le contrôleur Phison PS5026-E26 utiliseront sans aucun doute la NAND à 232 couches. Western Digital et Samsung continueront d’utiliser leur NAND propriétaire. La NAND Micron à 176 couches se trouve dans plusieurs des meilleurs disques PCIe 4.0, y compris les exceptionnels Seagate Barracuda 530 et Silicon Power XS70, entre autres. Il est logique de croire que les fabricants sélectionneront les pièces de la plus haute qualité disponible.