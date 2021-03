Microids annonce le jeu de fête familial The Sisters: Party of the Year

Microids et Balio Studio ont annoncé la sortie prochaine de The Sisters: Fête de l’année. Le jeu sera disponible pour PC et consoles plus tard cette année.

The Sisters: Fête de l’année est basé sur la série de bandes dessinées, Les sœurs, par William et Christophe Cazenove. Il présente les personnages principaux de la série, Wendy et Marine. Wendy, connue pour son attitude grincheuse, veut organiser une fête de fin d’année que personne n’oubliera. Cependant, sa petite sœur Marine le découvre et décide d’organiser sa propre fête.

Les parents des sœurs n’autoriseront qu’une seule fête. Les sœurs décident d’organiser une compétition amicale composée de divers défis fous pour voir qui aura sa fête. Le jeu est familial et placera les concurrents dans diverses compétitions pour voir qui dirigera la fête.

The Sisters: Fête de l’année contient plusieurs modes. Dans l’option solo, «Mode aventure», il y a un monde ouvert rempli de diverses activités. Il y a 24 défis au total avec 35 quêtes. Les joueurs peuvent également se remettre en question en collectant tous les objets de collection.

Le mode multijoueur peut accueillir jusqu’à quatre autres joueurs. Dans ce mode, les joueurs peuvent choisir leur personnage préféré parmi les 16 disponibles dans la série.

Dans le mode «Défis», les joueurs peuvent jouer à tous les mini-jeux qu’ils veulent contre leur famille et leurs amis. En mode Tournoi », les joueurs doivent être les meilleurs à chaque tour pour gagner. «Tout ou rien» a mis les joueurs au défi de jouer à tous les mini-jeux d’affilée. Le dernier mode, «Autour du monde», permet aux joueurs de choisir à tour de rôle leur mini-jeu préféré.

Concernant la sortie à venir, Olivier Sulpician, directeur et fondateur de l’édition Bamboo, a déclaré:

The Sisters est une série tellement magique. Une rare réussite dans la carrière d’un éditeur. Tout a commencé il y a 12 ans lorsque William a décidé de partager sur son blog le quotidien de ses propres filles avec leurs arguments, leurs éclats de rire et leur véritable affection les uns pour les autres. Une décennie plus tard, avec plus de 5 millions d’albums vendus, 30 romans, une série de dessins animés, un magazine dédié et un film en préparation, le succès est indéniable!

Les joueurs peuvent profiter du jeu en audio anglais ou français avec des sous-titres en anglais, français, italien, allemand ou espagnol.

Les personnes intéressées par le jeu peuvent suivre le développement sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube de Microid.

The Sisters: Fête de l’année se lance sur PC, Nintendo Changer, PlayStation 4 et Xbox Un le 16 juin. Le jeu est également rétrocompatible sur la PS5 et la Xbox Series S / X.