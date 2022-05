Mickey7 : à quoi ressemblera le nouveau film de Bong Joon-Ho avec Robert Pattinson

in

Après le phénomène The Batman, l’acteur rencontre le cinéaste à l’origine de Parasite. Ce sera l’adaptation du roman d’Edward Ashton.

© GettyBong Joon-Ho travaillera avec Robert Pattinson.

Lorsque Robert Pattinson a acquis une popularité mondiale grâce à son rôle principal dans la saga Crépuscule, la vérité est que l’acteur était entouré de préjugés de la part des spectateurs. Cependant, une fois que sa carrière a pris un autre tournant, il a commencé à montrer qu’il est l’un des artistes les plus polyvalents de ces dernières années. Après avoir dirigé le casting de homme chauve-souris, vit l’un de ses meilleurs moments professionnels. Et apparemment, le reste de l’année ne fera pas exception.

A seulement 36 ans, Pattinson a une filmographie pleine de productions très différentes. Pour ne pas en perdre l’habitude, selon Deadline, il a récemment entamé la pré-production de son prochain gros projet : un film avec Bong Joon Ho. Le directeur était responsable du phénomène parasitele film sud-coréen présenté en première au Festival de Cannes 2019 et qui a remporté l’Oscar du meilleur film.

A cette occasion, ils seront impliqués dans la science fiction et commencera le tournage l’été prochain dans Warner Bros Studios Leavesden. Et ils ne seront pas seuls ! Le casting sera étoilé, car un autre interprète qui connaît également les univers de super-héros est sur le point de revenir sur grand écran. On parle de Marc Ruffalol’acteur qui donne vie à Hulk dans l’univers cinématographique Marvel.

En outre, Toni Collette et Naomi Ackie Ils accompagneraient dans des rôles secondaires. Mais… de quoi parle exactement ce mystérieux projet ? Toujours sans titre confirmé, le film sera basé sur le roman Mickey7publié par Edouard Ashton. Bong Joon-Ho sera également responsable du scénario et de la production, en plus de la réalisation, comme ce fut le cas avec parasite. Parallèlement, le cinéaste continue d’être lié à cet univers, puisqu’il réalisera un série pour HBO.

Alors que l’adaptation cinématographique du roman devrait suivre son cours, l’histoire suit un homme qui part en expédition humaine pour coloniser le monde glacé de Niflheim. Chaque fois qu’il y a une mission trop dangereuse, l’équipage se tourne vers Mickey. À la mort, un nouveau corps se régénère avec la plupart de ses souvenirs intacts, et après six décès, le soi-disant Mickey7 comprend les véritables termes de sa position.

