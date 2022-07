Mickey Rourke appelle Tom Cruise et dit qu’il n’est « pas pertinent » en tant qu’acteur

Top Gun : Maverick est la sensation cinématographique de l’été, attirant plus d’un milliard de dollars dans le monde pour devenir le film le plus rentable de la carrière légendaire de Tom Cruise. Revenant au rôle de Pete « Maverick » Mitchell pour la première fois en plus de 35 ans, Cruise a prouvé qu’il était toujours une star de cinéma de bonne foi en 2022 comme il l’était lors du premier Pistolet supérieur est sorti en 1986. Cependant, tout le monde n’est pas impressionné par la montée en flèche de Cruise au sommet des palmarès du box-office. Dans une récente interview sur Piers Morgan non censuréson collègue acteur vétéran Mickey Rourke a critiqué Cruise pour ne pas se défier avec les rôles qu’il prend, ajoutant le succès financier de Maverick est sans importance :

« Ce gars fait la même chose depuis 35 ans. Je n’ai aucun respect pour ça. Je me fiche de l’argent et du pouvoir. Je me soucie de quand je regarde Al Pacino travailler, et Chris Walken, et les premiers travaux de De Niro . Le travail de Richard Harris, le travail de Ray Winstone, c’est le genre d’acteur auquel je veux ressembler. Monty Clift et Brando à l’époque, et beaucoup de gars qui ont essayé de s’étirer en tant qu’acteurs. Je pense qu’il n’est pas pertinent dans mon monde . »

Rourke et Cruise ont tous deux pris de l’importance dans les années 1980, Rourke apparaissant dans des films tels que Le dîner, Poisson grondantet Le pape de Greenwich Village. Au même moment, Cruise jouait des rôles emblématiques dans Affaire risquée, La couleur de l’argent, Pluie Principaleet, bien sûr, Pistolet supérieur. Alors que Rourke soutient que Cruise n’a jamais rompu avec ces types de rôles, des films comme Né le 4 juillet et Les yeux grands fermés Beg to differ. La carrière de Cruise est vraiment passée à la réalisation de films à succès au cours de la dernière décennie, dont Rourke était également coupable pendant un certain temps. Entre jouer dans L’homme de fer 2, Les consommableset une paire de Ville du péché films, Rourke n’était pas à l’abri de faire partie de films à gros budget qui ont rapporté des millions de dollars. Les deux acteurs ont clairement des idéologies différentes, que Rourke tenait trop à faire connaître publiquement.





Les carrières de Rourke et de Cruise ont emprunté des chemins différents au cours de la dernière décennie

Rourke a principalement joué dans des films plus petits au cours des huit dernières années environ, n’atteignant jamais tout à fait les mêmes sommets que sa performance nominée aux Oscars en 2008. Le lutteur. L’acteur semble se contenter d’éviter les grandes franchises pour le reste de sa carrière, mais cela ne veut pas dire qu’il ne travaille pas. Rourke a fait sortir deux films en 2022, et deux autres devraient sortir d’ici la fin de l’année, ce qui fait suite à deux performances vedettes en 2021. Faire un film d’un milliard de dollars n’intéresse clairement pas Rourke, ce qui rend son voie d’action à l’opposé de Cruise.

Même s’il en est à sa huitième semaine, Top Gun : Maverick continue de récolter de l’argent en augmentant son avance sur tous les autres films sortis en 2022. Maverick devrait atteindre la barre des 600 millions de dollars d’ici la fin de la semaine et n’est pas loin de devenir l’un des 10 films nationaux les plus rentables de l’histoire. Bien que Rourke puisse dire que ces chiffres ne sont pas pertinents, la performance de Cruise en Maverick a été accueilli positivement par les millions de personnes qui sont allées au théâtre pour voir le film. Malgré ce que certains de ses contemporains peuvent penser de lui, Cruise ne montre aucun signe de ralentissement alors qu’il entre dans le prochain chapitre de sa carrière incroyablement réussie.