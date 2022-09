Mickey : L’histoire d’une souris : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Depuis des décennies, Mickey la souris est devenu l’un des personnages les plus connus de tous les temps. Les fans de la souris ont vu son image en constante évolution prendre forme au fil des ans alors qu’il s’est transformé en la souris que beaucoup connaissent aujourd’hui. Que les gens l’aiment ou non, on ne peut nier l’effet que Mickey a eu sur la culture pop à travers le monde.





Les raisons pour lesquelles et pourquoi la célèbre souris a changé au fil des ans reflètent l’époque à laquelle il se trouvait, et le nouveau documentaire de Disney plongera dans le sujet de l’image de Mickey. Composé d’interviews et d’images d’archives, Mickey : l’histoire d’une souris cherche à explorer l’évolution de Mickey et son histoire en tant que souris la plus reconnaissable au monde. Voici ce que nous savons du film jusqu’à présent.

Mickey : l’histoire d’une souris : l’intrigue

Dans la foulée de la D23 Expo de cette année, Disney a annoncé son prochain documentaire sur le personnage le plus aimé de la société, Mickey Mouse. Réalisé par Jeff Malmberg, Mickey : l’histoire d’une souris racontera l’histoire de la célèbre souris, y compris son imagerie en évolution à travers ses nombreux films et émissions de télévision au sein de la culture pop à travers le monde. Le film est sûr de toucher le cœur de tous les fans de Disney, car il semble être le premier de nombreux films et émissions destinés à présenter la célébration des 100 ans de merveilles de la société, qui commémore la fondation de la société en octobre 1923 lorsque Walt Disney et son frère Roy a créé le Disney Brothers Cartoon Studio à Hollywood, en Californie.

Mickey Mouse est apparu pour la première fois dans le court métrage d’animation « Steamboat Willie » en 1928, et depuis lors, il est devenu l’un des personnages les plus reconnaissables au monde. Le documentaire explorera les hauts et les bas de la célèbre souris et abordera le phénomène mondial qu’est Mickey Mouse, à la fois positif et négatif. Alors que le film comprendrait des sujets considérés comme un peu tabous, les téléspectateurs ne doivent pas s’attendre à des révélations explosives du documentaire. Bien que, selon le réalisateur du film, le documentaire soit plus qu’une simple histoire de peluches sur la célèbre souris, ce qui est surprenant compte tenu de la proximité avec laquelle Disney a gardé l’image de Walt Disney et de son bien-aimé Mickey Mouse dans le passé.

Alors que le documentaire explorera sûrement la magie, Malmberg a déclaré que le film plongera également dans quelques sujets controversés qui ont entouré Mickey au cours des 100 dernières années. Cependant, compte tenu de la durée du film, qui dure environ une heure et demie, il est conscient que toute discussion sur des sujets controversés tout au long du film ne trouvera pas nécessairement une résolution durcie. En conséquence, il est peu probable que de tels sujets soient explorés trop profondément, donc les téléspectateurs à la recherche d’un article révélateur sur le côté obscur de Mickey Mouse devraient trouver un autre documentaire.

Néanmoins, Malmberg a déclaré qu’il était heureux que le documentaire évoque certains problèmes du passé que Disney semble rarement aborder, même s’il est bref, car il entame une conversation nécessaire. Ces sujets comprendront des batailles de droits d’auteur entourant les moments précédents de Mickey et Mickey impliquant blackface. Cependant, étant donné que Disney a approuvé et promu le documentaire sur sa plate-forme, les téléspectateurs sont sûrs de voir Mickey peint sous un jour généralement positif à la conclusion du documentaire.

À la fin de la journée, Mickey : l’histoire d’une souris est sûr d’être un film familial, tout comme Mickey, le personnage a continué à être peint comme l’un des symboles les plus favorables à la famille à travers le monde.

Mickey : L’histoire d’une souris : le casting

Des interviews et des images d’archives seront le moteur ultime de la trajectoire du documentaire de Malmberg. Ces interviews incluses tout au long du film proviendront de l’ancien PDG de The Disney Company, Robert Iger, ainsi que d’images d’archives de Walt Disney lui-même discutant de l’imagerie en constante évolution de Mickey Mouse, qui a d’abord commencé avec son rêve et ses dessins. Eric Goldberg, un animateur connu pour son travail sur des films classiques de Disney comme Pocahontas, Aladdin, La princesse et la grenouille, Vaianaet Winne l’oursonest crédité comme lui-même dans le documentaire et fournira probablement une interview discutant d’une vision des coulisses de l’image de Mickey et de son évolution au cours des dernières décennies.

D’autres initiés de Disney comme Floyd Norman, un écrivain connu pour son travail sur les films Disney tels que Mulane, Le Bossu de Notre Dameet Dinosaure, ainsi que Mark Henn, un réalisateur connu pour son travail sur Le roi Lion, Mulaneet La petite Sirène, sont sûrs de fournir des interviews de la même mode car ils ont tous deux des perspectives uniques sur les images concernant Mickey Mouse et The Disney Company.

Les téléspectateurs doivent s’attendre à voir une série d’interviews de nombreux autres membres de la famille professionnelle de Disney alors qu’ils racontent leur vision de la souris bien-aimée au fil des ans et interviennent sur les sujets controversés abordés tout au long du film.

Mickey : l’histoire d’une souris sera disponible en streaming sur Disney+ le 18 novembre 2022, en l’honneur du 94e anniversaire de Mickey.