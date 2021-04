Mick Jagger explique pourquoi il a arrêté d’écrire ses mémoires

Le monde du rock cache un grand nombre d’anecdotes et d’expériences qui, finalement, sont partagées dans des biographies révélatrices, les plus divertissantes étant celles qui ont été écrites par ses propres protagonistes, il ne serait donc pas surprenant que les fans de Mick Jagger soient là pour savoir ce que les Britanniques ont à partager.

Cependant, le leader des Rolling Stones a récemment partagé ses raisons pour avoir décidé d’abandonner le projet d’écrire ses propres mémoires, décrivant l’ensemble du processus comme «juste ennuyeux et ennuyeux».

Jagger a récemment partagé un mot avec BBC 6 Music News à propos de «Eazy Sleazy», sa plus récente collaboration avec le leader de Foo Fighters, Dave Grohl. Ce serait lors de cet entretien au cours duquel le musicien a été interrogé sur son autobiographie, qui jusqu’à présent reste incomplète.

La connaissance de l’existence de cette autobiographie remonte à 2014, lorsque l’interprète de «Satisfaction» a assuré, en utilisant son style d’humour cynique, que quiconque voulait lire sur sa vie, devait se rendre sur Wikipédia. En 2017, l’auteur et éditeur John Blake a noté avoir une copie de son manuscrit inachevé, le décrivant comme un «petit chef-d’œuvre».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été inspiré pour continuer à écrire pendant la période de verrouillage pendant la pandémie, Mick Jagger a déclaré qu’il n’avait pas trouvé la motivation pour poursuivre un tel projet. «J’aurais pu faire ça, oui. C’est quelque chose que les gens ont commencé à faire, à écrire. Je pense que dans les années 80, j’ai commencé et on m’a offert beaucoup d’argent, l’argent était la partie séduisante! ».

Alors quand j’ai vraiment commencé à plonger, je n’ai pas vraiment aimé ça, dévoiler ma vie, au détriment de vivre dans le présent.

Jagger reconnaît que l’écriture d’une autobiographie n’est pas un processus qui peut être fait en une semaine et que l’ensemble du processus nécessite de revivre les émotions, les amitiés, les hauts et les bas, en s’assurant que l’expérience n’était pas agréable: «C’était juste ennuyeux et ennuyeux, et là il n’y avait pas beaucoup de pros », dit-il.

Mick Jagger note qu’il a rendu l’argent aux éditeurs et a annoncé qu’il le finirait une autre fois, mettant fin à l’affaire. Le chanteur assure qu’il ne se souvient de rien de son contenu mais qu’il est tout de même conscient qu’il n’a rien apprécié au moment de l’écrire, donc il n’a pas envie de le rendre de sitôt.