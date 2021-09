Mick Jagger en tournée sans Charlie Watts

Le 24 août, à l’âge de 80 ans, Charlie Watts, batteur des Rolling Stones depuis le début du groupe dans les années 60, est décédé, laissant une grande perte dans le monde de la musique avant un héritage qui a provoqué des centaines de messages de soutien. et la solidarité de la communauté rock internationale, et cela laisse encore un grand vide entre ses camarades de groupe.

La semaine dernière, après un an et demi d’absence de scène, les membres des Rolling Stones ont consacré leur premier concert de 2021 à leur partenaire tombé en panne, et c’est Mick Jagger, chanteur du groupe, qui a dédié quelques mots sur le L’absence de Watts lors de cette nouvelle tournée.

Lors d’une nouvelle interview avec Jagger dans l’émission Howard Stern, le chanteur a déclaré que Watts était « le battement de coeur » du groupe, en plus d’avoir « une personnalité très stable » (via Central Recorder). « Il ne fallait pas le déranger, c’était une personne très digne de confiance. Elle n’était pas une diva, c’est la dernière chose que vous attendez d’un batteur », a commenté la chanteuse.

« Charlie me manque parce qu’il avait un grand sens de l’humour et aussi, en dehors du groupe, nous passions beaucoup de temps ensemble et partagions des moments intéressants. Nous aimons le sport, nous sommes allés au football, nous sommes allés à des matchs de cricket et nous avions d’autres intérêts en plus de la musique », a déclaré Jagger.

Jagger a ensuite partagé son impression de devoir se préparer à se produire sans Watts, qui a été présent à chaque concert et enregistrement des Rolling Stones depuis les débuts du groupe en 1963, notant qu’à chaque nouvelle répétition, les membres du groupe ne peuvent s’empêcher de penser à ce que le regretté batteur aurait dit ou fait.

« Nous avons fait tant de concerts avec lui et tant de tournées et de sessions d’enregistrement, c’est étrange d’être sans lui. Quand il était malade, il disait : ‘Tu dois t’accrocher et faire cette tournée’, alors on l’a fait », conclut Jagger. La place de Charlie Watts a été prise par Steve Jordan, un musicien que Mick Jagger a décrit comme respectueux du travail de Watts et qui, de manière générale, « a bien fait ses devoirs ».