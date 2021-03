Mick Fleetwood s’est réconcilié avec Lindsey Buckingham

Réconciliation entre Mick Fleetwood, batteur et fondateur du groupe de rock « Fleetwood Mac”Et le chanteur, guitariste et producteur de musique Lindsey Buckingham, qui a soulevé une série de spéculations sur une éventuelle rencontre avec les membres originaux du groupe.

En 2018, le licenciement de Buckingham après que le groupe a continué avec ses présentations programmées à côté de Mike Campbell, guitariste de ‘Tom Petty et les Heartbreakers‘et le membre de’Maison bondée‘ Neil Finn. Fleetwood Il aurait montré une position ferme face à l’impossibilité du retour de son ancien partenaire.

Tout semble indiquer que les deux musiciens auraient reconsidéré leurs différences, restant apparemment en bons termes après que les deux aient commencé à discuter après la mort du guitariste. Peter vert, l’un des membres originaux du groupe.

«J’ai vraiment aimé être reconnecté avec Lindsey, qui a été courtois et ouvert. Et nous avons tous les deux été magnifiquement honnêtes sur qui nous sommes et comment nous sommes arrivés là où nous en sommes. » Fleetwood lors d’une récente interview avec Rolling Stone.

Au cours de l’entretien, le musicien a été hypothétiquement interrogé si Buckingham pourrait rejoindre le groupe en cas de tournée d’adieu: «Des choses étranges peuvent arriver. Je veille à Fleetwood Mac comme une grande famille. Tout le monde joue un rôle important dans notre histoire, même quelqu’un comme Bob Welch, qui était génial et est parfois oublié ».

La position de Lindsey chez Fleetwood Mac, pour des raisons évidentes, ne sera jamais oubliée, tout comme elle ne doit jamais être oubliée.

Fleetwood Il assure également qu’il aimerait qu’une réunion de ce style puisse avoir lieu, bien que si tel était le cas, ils respecteraient également la place des membres actuels dans le groupe, se référant à Finlandais Oui Campbell. Le licenciement de Buckingham revient sur sa relation tendue avec le chanteur Stevie Nicks.

Selon le guitariste, Entailles il aurait donné aux autres membres du groupe un ultimatum pour décider qui devrait partir. Fleetwood a assuré qu’il n’avait pas besoin de parler sur le sujet car la mécanique entre la relation entre Entailles Oui Buckingham il est déjà largement connu.

En septembre de l’année dernière, Entailles révélerait qu’il aurait contacté le guitariste après avoir subi une crise cardiaque en 2019, à laquelle il a survécu grâce à une opération d’urgence à cœur ouvert.