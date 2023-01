Michelle Yeoh ne veut pas de suite à tout partout en même temps

L’actrice michelle ouaisqui a joué dans »Tout partout tout à la fois », a déclaré qu’il ne croyait pas et ne voulait pas qu’il y ait une suite au film. Lors d’un tapis rouge, on a demandé à Yeoh s’il y aurait un deuxième volet de « Tout, partout, tout à la fois », auquel il a rapidement répondu « Non ».

On lui a même demandé si elle aimerait qu’il y ait une suite du film, et elle a répondu non de la même manière. Cependant, il en a profité pour plaisanter en disant qu’il aimerait voir un spin-off dans lequel son personnage était une rock star, en tenant compte du postulat de « Everything Everywhere All at One » selon lequel il existe différents univers.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Batman 2 a déjà commencé son développement, dit Matt Reeves

« Je ne sais pas. Je veux un univers où je suis une rock star », a déclaré l’actrice lorsqu’on lui a demandé en quoi consisterait son spin-off souhaité. « Si je dois revenir en tant que quelqu’un qui a cette voix incroyable, vous savez… C’est ce qui manque tellement à notre monde en ce moment, c’est la paix et l’amour, et je le trouve avec des chansons… C’est si facile, si beaucoup plus facile de communiquer avec quelqu’un.

Le commentaire de Yeoh vient après en juillet 2022 les réalisateurs Daniel Kwan Oui Daniel Scheinert a répondu aux rumeurs selon lesquelles ils travaillaient sur une suite de » Tout partout, tout à la fois », affirmant que les rumeurs n’étaient » pas tout à fait vraies ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : M3GAN : le film d’horreur de James Wan aura une suite

Le film est sorti en mars 2022, recevant un grand nombre de critiques positives, étant l’une des sorties les plus populaires de la société de production. A24. Yeoh joue dans l’histoire le rôle d’Evelyn Wang, une femme ordinaire qui est accostée par une variante interdimensionnelle de sa propre fille qui menace presque toutes les réalités existantes.

Parmi les projets récents de Yeoh, il y a la série dérivée » The Witcher: Blood Origin « , qui a récemment été créée sur Netflix. Il apparaîtra également dans la série Disney + « American Born Chinese », dont la première est prévue en 2023, ainsi que dans le troisième volet de la franchise « Avatar » de James Cameron.