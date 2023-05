Michelle Yeoh fait le point sur la suite de Crazy Rich Asians

Cela fait cinq ans que Jon M. Chu a apporté le roman acclamé de Kevin Kwan fous riches asiatiques au grand écran. Le film a été un succès retentissant et les fans attendent depuis la suite, car Kwan a écrit plusieurs livres poursuivant l’histoire de la romance entre Rachel Chu et Nick Young. Mais, pour l’instant, peu de nouvelles ont été révélées concernant le projet.





L’histoire est centrée sur un professeur d’économie à l’Université de New York, où elle rencontre un professeur d’histoire dont elle tombe amoureuse. Ils entament une relation apparemment parfaite, jusqu’à ce qu’il annonce qu’il doit retourner dans sa ville natale, Singapour, car son meilleur ami va se marier. Nick la convainc de venir avec lui afin qu’elle puisse rencontrer sa famille, mais ce que Rachel n’imaginait pas, c’est de découvrir que son petit ami a une vie pleine de luxe, puisque Nick fait partie de l’une des familles les plus riches de la ville. Rachel se retrouve avec des dizaines de filles après son petit ami en raison de sa fortune, et avec une belle-mère qui n’accepte pas leur relation, ce qui mettra son amour pour Nick à l’épreuve.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Après le succès du premier roman, publié en 2013, Kwan publie Petite amie riche en Chine en 2015 et Problèmes de personnes riches en 2017, dont une adaptation était également attendue, ainsi que quelques retombées centrées sur les personnages les plus populaires des romans et des films. Mais le temps a passé, et les suites ne sont pas encore venues, tandis que les acteurs et le réalisateur poursuivent leur carrière avec d’autres projets. Cependant, il semble qu’il y ait encore de l’espoir pour la saga. Parler avec variété, fous riches asiatiques La star et actrice oscarisée Michelle Yeoh a partagé un petit teaser sur la suite :

« Je pense que parfois c’est difficile, vous savez, quand vous avez un si grand succès, et que vous vous demandez ‘Comment puis-je m’améliorer ? ?… Je pense qu’ils essaient de trouver la bonne histoire. »





Michelle Yeoh sur les progrès d’Hollywood en matière de représentation

A24

Au cours des dernières années, les industries du cinéma et de la télévision ont fait de grands progrès dans l’inclusion et la représentation des groupes minoritaires qui n’avaient pas auparavant la place qu’ils méritaient. Après les triomphes surprises de Parasite et Tout partout tout à la fois aux Oscars, et des spectacles comme Jeu de calmar Battant des records sur Netflix, l’offre et la demande de productions asiatiques sont en hausse, et elles sont considérées pour la puissance de leurs histoires et non par le lieu où elles ont été réalisées ou d’où viennent les acteurs qui les composent.

Dans la même conversation avec Variety, Yeoh a réfléchi au changement qu’a traversé Hollywood et comment gagner l’Oscar pour Tout partout tout à la fois l’a aidée à améliorer sa position, malgré le fait qu’elle ait travaillé pendant tant d’années :