Michelle Yeoh et Destin Daniel Cretton se réunissent pour American Born Chinese sur Disney +

Le roman graphique primé de Gene Luen Yang et Lark Pien de First SecondAméricain né chinois, est en cours d’adaptation pour le service de streaming Disney+, et certaines des plus grandes superstars du monde sont désormais attachées au projet. Après avoir fait équipe pour le film des studios Marvel Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Michelle Yeoh et son homme dans le fauteuil du réalisateur Destin Daniel Cretton sont de retour pour diriger un casting international sur la série fantastique Disney + Américain né chinois.

20th Television produit Américain né chinois pour Disney Branded Television, et sa production commencera ce mois-ci à Los Angeles. Pour la série, Yeoh dirige un casting de stars comprenant Daniel Wu (Réminiscence, Pilleur de tombe), Ben Wang (MacGyver), Ke Huy Quan (Tout partout tout à la fois et enfant, il a joué dans Indiana Jones et le temple maudit), Chin Han (Combat mortel, Le Chevalier Noir), Yeo Yann Yann (Saison des pluies) et Sydney Taylor (Ajoutez simplement de la magie). L’ancien champion de taekwondo Jim Liu figure également sur la liste des acteurs.

La comédie d’action de genre est adaptée du magnifique roman graphique sur la croissance sino-américaine et en tant que membre de la diaspora asiatique diversifiée à travers le pays. La bande dessinée a été finaliste du National Book Award et a remporté à la fois le prix Printz de l’American Library Association, un prix récompensant le meilleur livre pour adolescents de l’année, et le prix Eisner, qui récompense l’excellence dans l’industrie de la bande dessinée. Yang a également reçu une bourse de « génie » de la Fondation MacArthur en 2016.

Kelvin Yu (les hamburgers de Bob, Parc central) a signé en tant que showrunner de Américain né chinois, avec Cretton réalisant et produisant l’adaptation aux côtés de Melvin Mar et Jake Kasdan, Erin O’Malley, Asher Goldstein et Yang. Kelvin Yu et l’auteur Charles Yu (Quartier chinois intérieur, Comment vivre en toute sécurité dans un univers de science-fiction) écrire la série.





Acteurs choisis dans les rôles principaux pour des Chinois d'origine américaine





En haut, de gauche à droite : Thomas Laisne/@Getty Images, Sean Velasco-Dodge, Chen You Wei, Reto Sterchi/en bas, de gauche à droite : Wing Shya, Paul Wong, Josh Monkey, Amy Casson

Yeoh est une actrice emblématique dont le travail cinématographique précédent comprend Shang-Chi et la légende des dix anneaux, fous riches asiatiques, Les Gardiens de la Galaxie Vol. IIet le prochain film de James Cameron Avatar suites et à venir Tout partout tout à la fois. Ses crédits télévisés incluent le rôle du capitaine Philippa Georgiou sur Star Trek : Découverteet sur la série dérivée à venir sur l’article 31, ainsi que sur le prochain The Witcher : Origine du sang.

Dans le Américain né chinois adaptation, Yeoh jouera Guanyin. Comme l’explique Deadline, le personnage de Yeoh, Guanyin, « est une tante sans prétention qui aide son neveu Wei-Chen à relever les défis du lycée américain tout en conservant son identité secrète de bodhisattva bouddhiste tout-puissant de la compassion ».

Après l’histoire du roman graphique, la série se concentrera sur Jin Wang, un adolescent américain moyen « qui a du mal à se tailler exactement qui il est censé être socialement et culturellement ». Mais quand un nouveau garçon de Taïwan rejoint sa classe le premier jour de la nouvelle année scolaire, Jin ne veut pas être associé à un nouveau venu comme lui (cédant aux pressions sociales de vouloir tomber amoureux d’un tout- Fille américaine). Finalement, encore plus de mondes entrent en collision alors que Jin est sans le savoir empêtré dans une bataille de dieux mythologiques chinois. Qui est le Roi Singe ? Est-il prêt à rejoindre les rangs des dieux immortels au paradis ou y a-t-il même une place au paradis pour une vie de singe lui-même ? Explorer les thèmes de l’identité, de la culture et de la famille, Américain né chinois est une aventure de passage à l’âge adulte bourrée d’action, et jouer le rôle principal de Jin Wang est Wang. Wu joue le rôle de Sun Wukong, « The Monkey King ».





Quant au reste de la distribution, Yann Yann incarne la mère de Jin, Christine Wang, « une femme volontaire, opiniâtre et sournoise, qui aime profondément sa famille ». Han joue le père de Jin, Simon, décrit comme « un père et un mari travailleur et dévoué qui se heurte au » plafond de bambou « de son travail ». De plus, Quan joue Freddy Wong, « un personnage fictif d’une sitcom populaire du milieu des années 1990 ». Enfin, Liu joue le Wei-Chen confiant de Jin, et Taylor joue Amelia, une sympathique fille «tout américaine» qui est la camarade de classe et le béguin de Jin.





