Michelle Yeoh commente le retour de Ke Huy Quan avec tout partout à la fois

Après être devenu célèbre en tant qu’enfant star dans les années 1980, Ke Huy Quan est plus populaire que jamais après son récent retour sur grand écran. Il est l’une des stars du film à succès d’A24 Tout partout tout à la fois, récoltant Quan une pléthore de nominations aux prix ainsi que des éloges généralisés de la part des critiques et des cinéphiles. L’acteur a été visiblement extatique lors de récentes interviews à propos de ce regain de popularité, et les fans ne pourraient pas être plus heureux de voir Quan recevoir ses éloges bien mérités.





Dans une nouvelle conversation avec le Los Angeles Times pour son L’enveloppe podcast, co-vedette de Quan Michelle Yeo a commenté son retour d’acteur. Elle souligne que Quan a toujours eu le talent, donc il ne s’agit pas tant de se faire redécouvrir que de donner enfin à l’acteur un rôle dans lequel il pourrait exceller. Yeoh théorise que Quan aurait pu profiter de cette adulation il y a des années si seulement il avait eu des opportunités similaires dans le passé, notant que cela était un problème courant avec les acteurs asiatiques.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est fantastique, vous savez. Et la seule raison pour laquelle il a – ce n’est pas pour être redécouvert. Il était toujours là, mais il n’avait pas le rôle à jouer, n’est-ce pas ? S’il y avait eu plus de rôles comme celui-ci, il aurait pu est revenu plus tôt parce que son talent n’a pas disparu. Le nœud du problème est de savoir où sont ces rôles ? Comme il y a peut-être quatre ans, avant la sortie de Crazy Rich Asians, il n’y avait même pas d’histoires comme celle-ci qui aient été racontées. . Je suis donc très fier de Ke. Il a vu l’opportunité et il a couru pour l’avoir. Mais ce que je dis, c’est : donnez-nous plus d’opportunités. Stéphanie [Hsu] méritait ce genre d’opportunité. Harry Shum [Jr.] méritait ce genre d’opportunité. Ronny Chieng – ils méritent tous ce genre d’opportunités. »





Le plafond de verre a été brisé

A24

Tout partout tout à la fois a suscité de nombreux éloges et de nombreux prix pour ses acteurs et son équipe. Yeoh et Quan ont tous deux été parmi les nominés aux Oscars pour leurs rôles respectifs dans le film, et ils sont également en lice pour les Oscars, tout comme les co-stars Jamie Lee Curtis et Stephanie Hsu. Yeoh dit que ce succès a brisé le « plafond de verre » qui les avait maintenus enfoncés dans le passé.

« Nous avons besoin de conteurs. C’est juste que je pense que ce qui s’est passé, c’est que le plafond de verre a été brisé. Cela prouve que le public, tant que vous êtes un bon conteur, peu m’importe qu’il soit asiatique ou Hispanique ou quoi. Vous me racontez une histoire à laquelle je peux m’identifier. Les enfants qui viennent vers moi ne sont pas tous asiatiques. Mais vous savez que ce sont des jeunes. Je pense que, oui, bien sûr, cela reflète beaucoup plus profondément aux bases asiatiques parce qu’ils disent : « Je peux me voir là-bas sur l’écran, ce qui veut dire que je suis vu. Je peux faire des choses. On me donnera l’opportunité de faire des choses. » Donc ça a été un bon voyage. »

Les Oscars tomberont le 12 mars, date à laquelle nous verrons combien d’Oscars le film ajoute à sa liste de distinctions.