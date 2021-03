Michelle Williams jouera dans le film réalisé par Steven Spielberg sur son enfance

Steven Spielberg a décidé de son prochain projet, et ce sera un projet personnel. Le cinéaste emblématique est sur le point de réaliser un film qui sera basé sur sa propre enfance. Bien qu’il ne soit pas présenté comme autobiographique, le long métrage sans titre s’inspirera de la jeunesse de Spielberg en Arizona. De plus, nominé aux Oscars Michelle Williams (Ma semaine avec Marilyn, Venin) est en train de s’attaquer à un rôle particulièrement important dans le film, qui se rassemble rapidement.

Selon plusieurs rapports, Steven Spielberg réalisera et co-écrit le prochain film pour sa société Amblin. Michelle Williams, quant à elle, est en pourparlers pour jouer dans un rôle inspiré par la mère de Spielberg. Elle ne jouera pas une version de la mère réelle du cinéaste, mais plutôt un personnage qui est inspiré par elle. D’autres rôles qui n’ont pas encore été joués incluent des enfants de plusieurs âges qui nous donneront probablement une fenêtre sur ce que c’était pour Spielberg de grandir avant de devenir l’un des réalisateurs les plus influents et les plus réussis de l’histoire.

Compte tenu de la nature personnelle de l’histoire en question, Steven Spielberg coécrira le scénario avec Tony Kushner (Lincoln, Munich). C’est une rareté relative pour le joueur de 74 ans, dont le dernier crédit de scénario remonte à 2001. Intelligence artificielle IA. Spielberg devait auparavant diriger Indiana Jones 5, ce qui verra Harrison Ford revenir au rôle. Le projet est en développement depuis des années, avec plusieurs arrêts et démarrages en cours de route. En fin de compte, Spielberg a décidé de ne pas diriger la cinquième entrée de la franchise, avec James Mangold (Logan, 3:10 à Yuma) prendre le contrôle. C’est ce que le cinéaste a choisi de faire à la place.

Steven Spielberg est le réalisateur derrière des classiques tels que Mâchoires, parc jurassique, Sauver le soldat Ryan, Les aventuriers de l’arche perdue, la liste de Schindler et beaucoup plus. Ses films, en plus d’avoir une influence durable sur Hollywood, ont rapporté plus de 10 milliards de dollars au box-office combiné. Son plus récent effort de réalisateur était celui de 2018 Prêt Player One, qui représentait pour lui un retour aux superproductions estivales. Le prochain film de Spielberg sera son remake de West Side Story, qui a été retardé en raison des fermetures de salles de cinéma l’année dernière. La fusion Disney / Fox a également un peu brouillé les choses. Il devrait sortir en salles en décembre et devrait être l’un des principaux candidats à la saison des récompenses.

Quant à Michelle Williams, elle continue d’être l’une des stars les plus demandées du secteur. Elle a été nominée pour quatre Oscars au fil des ans pour son travail dans montagne de Brokeback, Valentin bleu, Ma semaine avec Marilyn et Manchester au bord de la mer. Williams s’est également avéré être un tirage au sort au box-office, ayant joué un rôle majeur dans des films tels que Venin et Le plus grand showman. Williams est sur le point de reprendre son rôle d’Anney Weying dans Venom: Que le carnage soit. Williams a récemment joué dans la mini-série FX Fosse / Verdon. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Deadline.