Michelle Williams défend son absence de “ Black Is King ”

Michelle Williams n’a fait aucun cadeau dans une cinglante réplique à un fan sur la raison pour laquelle elle n’est pas dans Black Is King de Beyonce.

Jusqu’à présent, Michelle est restée assez bouche bée sur son absence dans l’album visuel du Roi Lion de Disney, malgré les tweetings directs des fans à ce sujet. Mais la chanteuse de Say Yes a eu le temps aujourd’hui de répondre à une fan qui a osé lui demander “où en êtes-vous” dans ses commentaires. La chanteuse de 41 ans a montré son soutien au nouveau projet de sa camarade de groupe Beyonce, Destiny’s Child, sur son Instagram, en affichant plusieurs captures d’écran de ses scènes préférées.

Michelle Williams Claps Back After Troll Asks Why She’s Not In Beyonce’s ‘Black Is King’ https://t.co/OXzUz459VG

Lorsque Michelle Williams a fait l’éloge du nouvel album visuel de Beyoncé, ancien membre du groupe Destiny’s Child, “Black Is King”, sur Instagram, les fans ont souligné que le projet comprend de nombreux camées mais qu’il en manque un.

Un adepte s’est demandé: “Où en êtes-vous dans le film?”

Williams a répondu: “Je suis dans le coin supérieur droit et je m’occupe de mes affaires!”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🦋Michelle Williams🦋 (@michellewilliams) le 2 Août 2020 à 2 :11 PDT

Bien entendu, la chanteuse faisait référence à sa photo de l’écran d’Instagram et non à une version micro-mini d’elle-même dans l’alambic de Black Is King que nous aurions pu manquer. Bien que certains fans prennent l’absence de Michelle un peu trop au sérieux, d’autres ont fait remarquer que la soeur de Bey, Solange, ne figure pas non plus dans les visuels de l’album et que Kelly est incluse dans les paroles de la chanson pour Brown Skin Girl. Un utilisateur a écrit : “La chanson mentionne Kelly et les parents de Bey ont pratiquement élevé Kelly. Bond est là pour toujours”. Un autre a écrit : “La chanson MENTIONNE Kelly … Les gens sont tellement bordéliques !