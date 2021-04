Michelle Visage veut remplacer Jeffrey Bowyer-Chapman dans la course de dragsters du Canada

Michelle Visage renverse le thé sur Drag Race Down Under, riposte aux critiques qui ont affirmé que la saison 13 était trop longue et parle de ses chances de remplacer Jeffrey dans le jury de la Canadian Drag Race.

Je pense que nous pouvons tous convenir que cette année a été difficile, mais au moins nous avons eu plusieurs saisons de Course de dragsters de RuPaul pour nous aider à traverser ce cauchemar pandémique. Et maintenant, nous avons une autre édition du spectacle pour nous occuper pendant que nous attendons la réouverture de nos drag bars locaux.

Drag Race Down Under premières ce week-end (dimanche sur BBC Three pour tous les Huns britanniques). Non seulement cela signifie-t-il que nous avons encore plus de drag queens à aimer, mais nous aurons également plus de temps de qualité avec notre favori Course de dragsters juge Michelle Visage.

Nous avons rencontré Michelle sur Zoom pour en parler Drag Race Down Under et pour obtenir ses opinions honnêtes sur certains des sujets les plus controversés qui ont été récemment diffusés dans la série (soyez averti: nous parlons de robes H&M et de Cher … comme nous l’avons dit, très controversé). Non seulement cela, mais nous avons également eu le thé sur ses DM avec Lourdes Leon alias la fille de Madonna.

Michelle Visage Drag Race Down Under. Image: Monde des merveilles

45secondes.fr: Bonjour Michelle Visage, comment vas-tu chérie?

Michelle Visage: Je suis un bon amour. Comment vas-tu?

Ouais, je ne suis pas trop mal. Où es-tu dans le monde?

Je suis à la maison. Je suis à Los Angeles.

Oh, adorable. Je parie que c’est beau et ensoleillé là-bas.

Ça va être chaud. Aujourd’hui va être comme 88°F.Et écoutez, je sais qu’il faisait froid hier pour vous les enfants [in the UK]. Mais je sais qu’il faisait chaud la veille, alors accrochez-vous.

Michelle, je viens de mettre une deuxième paire de chaussettes. J’ai si froid. C’est affreux. Je déteste ça ici. Emmène moi ailleurs.

Ah. Nous y voilà.

Eh bien, écoutons, passons aux choses sérieuses. Drag Race Down Under lance ce week-end. Maintenant, je sais que celui-ci a été long à venir. Alors, comment était-ce de filmer cela en Nouvelle-Zélande et de faire enfin de l’émission une réalité?

Tout d’abord, c’était ma première fois en Nouvelle-Zélande. Je n’en savais rien. Et c’était l’expérience la plus incroyable et j’ai hâte d’y retourner, ce genre de chose. Tous ceux à qui j’ai parlé me ​​disaient: « Oh mon dieu, la meilleure nourriture de tous les temps en Nouvelle-Zélande, non? » Et j’étais comme, non, je suis en quarantaine gérée, la nourriture est horrible. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais ensuite je suis parti dans le monde sans COVID et chaque restaurant était ouvert et plein de monde. Et c’était un petit choc culturel. J’avais peur parce que j’étais comme, pourquoi y a-t-il des gens ici sans masque? C’était vraiment beaucoup à assumer. Et puis vous vous rendez en quelque sorte et vous réalisez, oh, c’est un pays qui n’a pas de COVID. Vous pouvez faire des choses comme ça. Et j’y ai cédé, j’ai passé le temps le plus incroyable, rencontré les personnes les plus incroyables. C’était vraiment, vraiment merveilleux.

Je suppose que vous avez dû vivre une expérience de pandémie tout à fait unique parce que vous avez tourné au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Amérique l’année dernière, vous devez donc l’avoir vue sous trois angles très différents.

J’ai fait. Et c’était intéressant à regarder. Vous savez, je ne suis pas une personne politique, mais je regarde comment différents pays ont géré les choses différemment et comment leur Premier ministre en Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a tout verrouillé et il n’y avait pas de COVID. Ils vivaient sans COVID. Quand je dis COVID gratuit, je veux dire, rien. Donc, c’était assez incroyable de voir ça. C’était époustouflant parce que nous n’avons certainement pas fait cela en Amérique. Nous n’avions pas ce leadership. Et puis, là-bas [in the UK], vous l’avez également verrouillé. Donc c’est comme, c’est ce que signifie le verrouiller. C’était donc très intéressant de le voir, comme vous l’avez dit, du point de vue de trois pays différents.

Pendant le tournage, vous avez eu la visite de Kylie Minogue, qui fait une apparition en tant que juge invité. Je suppose que c’était un très journée passionnante pour tout le monde sur le plateau. De quoi avait-elle l’air?

Kylie est Kylie. C’est une poupée. Tout le monde sait à quel point elle est douce et charmante. Mais quand les reines ont entendu ce nom – et Dannii aussi – elles ont perdu l’intrigue. C’était tellement excitant.

J’ai hâte de voir les gifs de réaction des reines qui le perdent quand Kylie entre dans la pièce.

Moi aussi.

Course de dragsters a été un tel réconfort pour tant de personnes pendant la pandémie. Comment cela a-t-il été de votre point de vue, de regarder le public embrasser toutes les différentes incarnations de la série au cours de la dernière année?

Oh mon Dieu, tu sais, c’est la beauté du verrouillage, c’est que tant de gens ont trouvé Course de dragsters. C’est comme s’ils pensaient avoir trouvé quelque chose de nouveau et c’est ce qui est si gratifiant. C’est comme si les gens – ils n’étaient pas hésitants – mais ils pensaient savoir ce que c’était. Et puis ils l’ont regardé, et ils ont dit: «Oh mon Dieu, c’est tellement plus que ce que je n’aurais jamais pensé». Je pense que c’est pourquoi c’est pris Course de dragsters si longtemps pour être reconnu. Je pense que les gens pensaient savoir ce que c’était, puis ils le regardent, et ils se rendent compte que la série est bien plus que ces beaux humains qui se déguisent, se maquillent et se coiffent. Il s’agit du cœur et de la persévérance et de la ténacité de l’esprit humain. Et, vous savez, que faites-vous quand toutes les cartes sont apparemment contre vous? Comment gérez-vous cela? C’est vraiment ce qu’est Drag Race: le cœur, la persévérance, la ténacité et l’esprit.

Cela a également rassemblé de nombreuses familles lorsqu’elles étaient séparées. J’ai regardé Course de dragsters depuis plus de 10 ans mais DRUK La saison 2 était la première fois que toute ma famille regardait, et nous en parlions dans le groupe familial WhatsApp tous les jeudis soirs. C’était une belle chose de liaison.

J’aime ça. C’est beau.

C’était donc la finale de la saison 13 la semaine dernière. Vous en avez exprimé une partie, mais vous n’étiez pas là en personne. Je me demandais ce que vous pensiez en le regardant en arrière? Quel a été le point culminant du spectacle pour vous?

Oh mon dieu, c’était super. Numéro d’ouverture de RuPaul pour les débutants …

Iconique. Tellement bon.

Je veux dire, de sorte que j’ai vraiment aimé. J’ai vraiment adoré pouvoir voir Jaida faire la correspondance depuis le drive-in parce que l’année dernière, toute la finale était en lock-out, entièrement virtuelle. Et elle n’a rien fait l’année dernière. Aucun d’eux ne l’a fait. Alors j’adore le fait que Jaida ait eu le moment d’être là-bas pour faire son truc, parce qu’elle est tellement talentueuse. Cela m’a rendu vraiment heureux. J’ai trouvé que la façon dont ils ont fait cette finale était si brillante.

Bien, Michelle, je veux essayer quelque chose de nouveau. Nous l’appelons Opinions honnêtes seulement. Je vais en mentionner un peu controversé Course de dragsters les sujets. Tout ce que vous avez à faire est de me donner votre opinion honnête, votre style rapide. Es-tu prêt?

J’ai compris.

Alors, qui devrait être le prochain juge de la course de dragsters du Canada maintenant que Jeffrey Bowyer-Chapman est parti?

Moi.

J’espérais que vous diriez cela.

C’est juste le timing. C’est toujours une question de timing. Vous savez, j’aimerais pouvoir être deux endroits à la fois. Mais pour l’instant, nous n’avons pas découvert de moyen pour que cela se produise. Le problème est avec la mise en quarantaine frickin. Cela rend les choses si difficiles parce que vous ne pouvez pas aller quelque part, attendre deux semaines, puis filmer, puis revenir et attendre deux semaines. C’est le problème. Mais j’aimerais certainement ce travail.

Nous serions ravis de le voir.

Merci.

Bon, le suivant. Les reines peuvent-elles et devraient-elles porter des robes H&M sur le podium?

Tant qu’ils jettent des paillettes dessus. Vous pouvez absolument le faire. Mais ne donne pas l’impression que ça ressemble [a H&M dress] parce que je le fais toutes les semaines mais je ne le fais pas ressembler à un.

D’accord, ensuite. Cher a déclaré dans une interview qu’elle va devoir continuer Course de dragsters à un moment donné …

Je connais!!!

… Mais cela se produira-t-il réellement, Michelle? Je ne peux plus supporter ces limbes.

Je ne sais pas vraiment. Mais je prie tous les soirs. Je prie pour la paix dans le monde, COVID s’en aille et Cher pour juger Course de dragsters.

Amen à cela. Le prochain. Certaines personnes pensaient que la saison 13 était un peu longue à 16 épisodes. Était-ce trop long à votre humble avis, Michelle?

Comment cela peut-il être trop long? Que voulez-vous dire trop longtemps? Par exemple, que devez-vous faire maintenant? J’ai trouvé que c’était vraiment amusant. Je ne pense pas que ce soit trop long. C’est comme, vous voulez quelque chose, vous l’obtenez et puis quand vous l’avez, vous vous plaignez. Donc, je pense que nous devons tout simplement être reconnaissants et aimer chaque instant que ces reines nous donnent. C’est ce que je pense.

Ok, une dernière opinion honnête. Êtes-vous d’accord que Drag Race UK la saison deux a été la meilleure saison de Course de dragsters histoire?

Je veux dire, comment est-ce juste? Comment est-ce juste? C’est comme dire, êtes-vous d’accord que votre fille est plus belle que votre autre fille? Non, je ne peux jamais confirmer ou nier quoi que ce soit, car je pense qu’ils sont tous vraiment spéciaux. Chacune des séries est si spéciale. Ils ont leur propre magie.

Nous avons le temps pour une autre question, alors j’aimerais profiter de ce temps pour discuter de la nouvelle très importante de la création de la fille de Madonna une image de vous comme photo de son profil Instagram. Et c’est toujours là. Avez-vous eu l’occasion de parler à Lourdes? Que se passe-t-il ici?

Nous DM les uns avec les autres. Quand je l’ai vu, je l’ai décomposée. C’est juste la gamine la plus cool. Je veux dire, enlevons qui est sa mère juste pour le moment. Elle est toujours une enfant indépendante, vraiment cool qui est une danseuse vraiment talentueuse et incroyable. Elle est belle, intelligente, drôle et très new-yorkaise. Alors, elle est très impertinente. Je veux dire, c’est un honneur.

T-elle un message sur l’émission?

Elle aime Course de dragsters. Elle aime aime aime ça. Nous parlions de la finale. Elle a dit: « Je riais, je pleurais, c’était tellement! » J’étais comme, GOOD GIRL. On vous a enseigné correctement.

Drag Race Down Under de RuPaul est diffusé chaque semaine sur BBC Three à partir du 2 mai.

