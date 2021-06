Michelle Salas inculpée contre la deuxième saison de Luis Miguel, la série

Le week-end dernier est venu le dernier épisode de la deuxième saison de Luis Miguel, la série sur le service de streaming Netflix, où les fans ont été témoins d’une nouvelle partie de la vie du Soleil du Mexique. Le troisième volet a déjà été confirmé par la plateforme, mais ce qui a été vu récemment fait déjà parler et qui a élevé la voix cette fois n’était ni plus ni moins que Michelle Salas.

La saison 2 nous emmène à une étape de la vie du chanteur dans laquelle il est plus mature, mais éloigné de sa fille. C’est pour ça que Michèle, joué par Macarena Achaga, décide de se rapprocher et d’essayer de se lier à nouveau, après des années sans être avec elle. Après des allers-retours, Ils parviennent à établir une relation, mais dans le dernier chapitre, nous voyons dans la fiction que Luismi découvre qu’il sort avec son meilleur ami et manager, Mauricio Ambrosi. (Alejandro Asensi).

C’est pourquoi le mannequin a décidé de sortir et de parler publiquement de l’émission de télévision et l’a fait via son compte Instagram officiel. Dans une histoire, il a partagé une déclaration dans laquelle il montre sa colère et son désaccord avec ce qu’ils ont montré d’elle, quelque chose qui a signifié de grandes quantités de rumeurs et de commentaires à sa famille qui l’ont blessé. Ce sont les instantanés de ses paroles !

« Tout d’abord, il me semble important de préciser que je n’ai autorisé à aucun moment l’utilisation de mon image, de mon nom et de ma vie personnelle. De plus, ils ne m’ont pas demandé si j’étais d’accord pour que ma vie devienne une télévision série et dans l’un des personnages principaux de l’interprétation fictive de cette « dire les premières lignes de sa dure déclaration contre la production de l’émission.

Même s’il est vrai qu’à aucun moment il ne mentionne le nom de la série « Luis Miguel », il est clair qu’il renvoie à la fiction de Netflix. Dans l’un des derniers paragraphes, il dit : « J’ose vous exprimer mes sentiments parce que je crois que je devrais le faire et pas pour moi seul. Personne ne devrait en aucun cas se sentir comme ça et être traité de cette façon. Encore moins sans son consentement. Ce n’est pas juste que ils utilisent ma vie et mon histoire comme s’ils en avaient les droits et l’ont aussi déformée à leur convenance ».