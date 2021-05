Michelle Rodriguez obligée de réécrire son personnage dans «  Fast & Furious  »

Smartbox Pilotage et adrénaline au volant de 2 bolides de la saga Fast & Furious Coffret cadeau Smartbox

Embarquez pour 1 expérience de conduite dont vous êtes le héros avec Movie Cars Central, plus grande collection d’Europe de voitures de légende du cinéma et de la télévision ! Sur le circuit de Moissy-Cramayel, mettez-vous dans la peau des deux personnages charismatiques de la saga Fast & Furious lors de 2 tours sur la puissante et rétro Dodge Charger de Vin Diesel, suivis de 2 autres tours au volant de la féline Mitsubishi Eclipse de Paul Walker. Deux sessions de 12 minutes pour dompter ces deux bolides aux caractéristiques distinctes qui sauront mettre à l’épreuve vos talents de pilote, et surtout vous procurer un plaisir et des sensations inouïes. Sur la ligne de départ, le moteur rugit, les pneus crissent sur l’asphalte et l’accélération vous colle au baquet. Déboulez dans les lignes droites et les virages, et vivez des moments de pure adrénaline qui vous transporteront entre réalité et fiction !