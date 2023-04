Michelle Rodriguez dit que la séquence de combat avec Charlize Theron sur Fast X a été filmée sans réalisateur sur le plateau

Michelle Rodriguez a révélé que sa séquence de combat culminante avec Charlize Theron pour X rapide a été fait sans réalisateur sur le plateau. Le couple voulait continuer à filmer tout en X rapide changé de direction. Original X rapide le réalisateur Justin Lin a quitté la production au milieu de rumeurs de désaccord avec le Rapide et furieux l’étoile principale Vin Diesel.

Alors que les producteurs réservaient encore Louis Leterrier pour intervenir, Rodriguez et Theron ont décidé de filmer leur scène de combat. Leur séquence de combat a été largement mise en évidence dans le X rapide bande-annonce. Au cours de l’interview de Rodriguez avec Vanity Fair, elle a partagé,

Rodriguez était heureux d’avoir parfaitement tourné la scène sans réalisateur. Elle a ajouté,

« Frère, comme, haut la main, laisse tomber le micro, nous l’avons cloué. Nous étions là, nous n’avons pas besoin [a director], faisons cela. Directeur de deuxième unité, allez. On a fait rouler ce train jusqu’à ce que Louie arrive et prenne le relais. Et elle [Charlize Theron] est une professionnelle accomplie, des coudes pointus, son éthique de travail est au-delà.

Outre son expérience de travail avec Theron pour X rapide, elle a également admis qu’elle était impressionnée par Jason Momoa. Concernant Momoa, dit-elle,

Elle fait partie de la franchise depuis si longtemps et elle garde de bons souvenirs du tournage de ces films. Bien qu’elle soit satisfaite de la tournure du film, elle a un sentiment doux-amer puisque c’est le début de la fin. Malgré cela, Michelle Rodriguez est ravi de partager le film avec les fans. Dit-elle,

« Je dois dire qu’il y a beaucoup de nostalgie là-dedans, mais, en même temps, je pense que les gens vont être choqués de la façon dont nous terminerons ce premier film. Parce que ce n’est pas vraiment une fin, mais c’est aussi : « Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes vos fans inconditionnels, vous ne pouvez pas nous faire ça ! » Vous allez vous sentir tellement trompé d’une certaine manière, mais ensuite tellement gratifié et excité par ce qui va arriver. Je ne peux pas divulguer plus que cela, mais préparez-vous pour un choc. Après 23 ans à tourner ces trucs, c’est vraiment difficile à ce stade de me choquer, et ils m’ont fait du bien.