Michelle Rodríguez, actrice de Against the Ropes, dénonce la grossophobie

Netflix

L’actrice mexicaine a dénoncé des propos fatphobes après avoir posté une photo aux seins nus.

© Michelle RodríguezMichelle Rodríguez est l’une des protagonistes de la série Netflix « On the Ropes »

L’actrice Michelle Rodriguezqui est l’un des protagonistes de la série contre les cordesde Netflixc’est devenu une tendance après avoir partagé une image d’un célèbre magazine, où elle apparaît seins nusaprès quoi il a reçu du soutien, mais aussi des critiques, pour lesquelles la star a dénoncé la grossophobie.

Par le biais de sa chaîne YouTube, la chanteuse a également partagé sa réponse, d’une durée de plus de huit minutes, aux commentaires sur la couverture d’un magazine mexicain : « Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris un moment pour écrire un commentaire positif, qui aiment mon apparence, à toutes les personnes qui disent quelle déesse, quel père, merci beaucoup, beaucoup d’avoir rempli mon cœur de tant de choses l’amour« .

Malgré les démonstrations d’affection, Michelle a reçu des attaques sur son physique, ainsi que sur sa santé physique et mentale, pour lesquelles signalé la fatophobie parmi tous les commentaires reçus: »Cela montre que la grossophobie est quelque chose qui existe et que dans notre pays on n’en parle même pas le moins du monde.« .

+ Qu’a dit Michelle Rodríguez à propos de sa santé ?

L’actrice de Le jeu des clés, Mirreyes contre Godineza non seulement dénoncé les commentaires contre son apparence physique, mais a également souligné tout le travail qu’elle a fait à un niveau artistique qui mérite d’être sur n’importe quelle couverture : « C’est mon corps et c’est beau et c’est utile et ça marche pour que je me sente à l’aise, donc je l’aime et le chéris et partage l’importance de devenir nos meilleurs amis et de faire la paix avec qui nous sommes.« .

L’actrice, originaire de Mexico, a déclaré que certains commentaires se souciaient apparemment de sa santé, elle a donc souligné que sa couverture n’était pas dans une revue médicale et que, dans tous les cas, elle pourrait également apparaître dans une publication de ces caractéristiques.

En deuxième lieu, Rodríguez a souligné que sa santé n’a rien à voir avec ses performances professionnelles ou sociales et qu’en fin de compte, c’est quelque chose qui n’a d’impact que sur elle et, si nécessaire, sur ses médecins et sa famille.

« Si ma santé vous préoccupe, j’apprécierais que vous posiez deux questions avant de faire un commentaire agressif, car ma santé mentale est aussi importante et il y a des gens qui perdent la vie pour des commentaires comme ceux que vous faites. (…) Si ma santé était mauvaise, étant une femme malade, je suis aussi digne de faire la couverture d’un magazine, d’être aimée, d’être désirée, d’être embauchée et d’exister dans ce monde, de prendre des photos et sortir habillé et peigné comme je veux« , a souligné Rodríguez.

L’actrice a demandé aux personnes qui se sentent identifiées à elle de ne pas se sentir attaquées par des commentaires négatifs et de se rappeler que ce type d’accusation ne la représente pas, ni ses followers.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?