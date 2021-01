Michelle Pfeiffer reviendrait en tant que Catwoman dans le film Flash, mais personne n’est encore interrogé

Le flash est rapidement devenu l’un des projets grand écran les plus intrigants de DC. La nouvelle que Michael Keaton reprendrait le rôle de Homme chauve-souris toutes ces années plus tard pour Le flash a envoyé les fans dans une frénésie, beaucoup se demandant si d’autres personnages du Keaton / Tim Burton Homme chauve-souris l’époque ferait une apparition. Eh bien, selon Michelle Pfeiffer, elle sauterait sur l’occasion de ramener son itération de Catwoman… si seulement ils demandaient.

« Je le ferais si quelqu’un me le demandait mais personne ne me le demandait encore. »

Lorsqu’on lui a demandé si on lui avait offert un rôle dans Le flash, l’actrice a déclaré qu’elle voulait revenir au rôle aux côtés de Keaton, mais elle n’a pas encore reçu cet appel téléphonique. À moins que bien sûr, elle ne joue que timidement …

Michelle Pfeiffer a joué Selina Kyle AKA Catwoman en 1992 Le retour de Batman. Réalisé par le maestro du cinéma gothique Tim Burton, Le retour de Batman est la suite de 1989 Homme chauve-souris, et le deuxième et dernier épisode du « Burton-verse ». La suite trouve l’icône de DC face au pingouin, qui complote pour tuer tous les fils aînés de Gotham City, tout en traitant également avec Catwoman, qui cherche à se venger de Max Shreck, un magnat corrompu qui s’allie avec le pingouin pour amener Gotham City sous son contrôle. Bien qu’elle n’ait joué le rôle qu’une seule fois, Pfeiffer a fait très forte impression en tant que Catwoman grâce à sa nature de femme fatale, sa combinaison moulante et son talent avec un fouet, avec son interprétation du supervillain de DC toujours classé parmi les meilleurs jamais mis à l’écran.

Le tournage de Flash devrait maintenant commencer en avril et s’inspirerait de l’arc de la bande dessinée, The Flashpoint Paradox, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, son ingérence dans le temps le trouve émergeant dans un univers plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Alors que le matériel source présente une version alternative de Thomas Wayne qui est maintenant devenu un Batman beaucoup plus violent, il semble que Le flash ramènera plutôt le Caped Crusader de Keaton, avec celui de Ben Affleck Homme chauve-souris également défini sur fonctionnalité.

Alors que les détails officiels du rôle de Keaton au-delà de la spéculation sont rares, le réalisateur Andy Muschietti a depuis décrit son rôle comme «substantiel», tout en révélant que Le flash « est un peu une charnière dans le sens où il présente une histoire qui implique un univers unifié où toutes les itérations cinématographiques que nous avons vues auparavant sont valides. Il est inclusif dans le sens où il dit que tout ce que vous avez vu existe , et tout ce que vous verrez existe, dans le même multivers unifié. «

Aux côtés des deux versions de Homme chauve-souris, des rumeurs persistent selon lesquelles le film mettra également en vedette des personnages comme Gal Gadot Wonder Woman, et même ramener des versions antérieures de héros DC tels que Superman revient ‘ Brandon Routh, Christian Bale’s Homme chauve-souris, et même le pingouin de Danny DeVito. Muschietti a même laissé entendre que certaines de ces rumeurs étaient exactes, taquinant la portée du film lors de l’événement virtuel CCXP de l’année dernière et révélant que The Flash « vous emmènera dans un endroit où l’univers DC n’est pas allé auparavant, donc c’est très passionnant. »

Malheureusement, les fans devront attendre un certain temps avant de découvrir exactement ce que cela signifie, avec The Flash prévu pour sortir les écrans le 4 novembre 2022. Cela nous vient de Screenrant.

