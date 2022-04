Michelle Pfeiffer dit que Marvel Secrets a fait du tournage d’Ant-Man and the Wasp un défi

Michelle Pfeiffer a rejoint le MCU dans Ant-Man and the Wasp, mais les secrets de l’histoire et les changements constants de scénario pendant le tournage en ont fait un combat.

Michelle Pfeiffer n’a eu qu’un temps d’écran limité dans son rôle de Janet van Dyne dans l’univers cinématographique Marvel, mais elle sera de retour dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania l’année prochaine. En tant que Wasp original, le personnage de Pfeiffer a été piégé dans le royaume quantique lors des événements du premier film Ant-Man et n’a été vu que dans des flashbacks – joués alors par Hayley Lovitt – et a été sauvé par Hank Pym pendant Ant-Man and the Wasp. Il semble que travailler sur la suite de Marvel était une tâche ardue, avec de fréquents changements dans le scénario pendant le tournage, ce qui rendait la tâche difficile pour l’actrice.

Bien qu’il existe de nombreux secrets dans l’univers cinématographique Marvel, le fait que le récit global de la franchise évolue constamment n’en fait pas partie. De nombreux films à venir dans le MCU ont leurs propres scénaristes, mais ont également vu les scénaristes d’autres films venir pour voir à travers certains scénarios et le développement des personnages de manière cohérente. Tout en parlant sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Pfeiffer a expliqué comment de nombreux changements apportés au scénario l’ont ébranlée lorsqu’elle a travaillé sur Ant-Man and the Wasp.

« [Marvel Studios is] très mystérieux, et ils sont très secrets, bien sûr, avec leurs intrigues. C’est un peu dur parce que j’ai rencontré [director] Peyton [Reed], et je connaissais un peu le personnage, mais il n’y avait pas de scénario. Vous devez vous engager sans avoir lu quoi que ce soit. Cela n’aurait pas eu d’importance car tout change de toute façon. Vous ne savez pas vraiment dans quoi vous vous embarquez, et puis vous obtenez un scénario juste avant de commencer à tourner, et puis ça change tous les jours. Et puis vous tournez le film, et vous emballez, et puis ça change à nouveau. »

Ant-Man and the Wasp: Quantumania est actuellement en tournage à Atlanta







Tandis que Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a commencé à tourner à The Volume l’année dernière, le tournage en extérieur n’a commencé qu’au début de cette année, avec des images fixes de Paul Rudd qui ont fait leur chemin sur Internet le mois dernier. Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose sur l’intrigue du film qui complétera apparemment la phase quatre du MCU l’été prochain, mais nous savons qu’ainsi que Rudd et Pfeiffer, Evangeline Lilly et Michael Douglas seront également de retour. comme Hope van Dyne / The Wasp et Hank Pym respectivement, et le film verra Jonathan Majors jouer le rôle d’une version complète de Kang le Conquérant.

Bien qu’il y ait beaucoup d’histoires à raconter avant cela, de nombreux fans sont impatients de voir l’arrivée de Kang dans le MCU après avoir été taquiné avec l’apparition de Majors en tant que « He Who Remains » dans la série Disney +. Loki. « Le personnage est différent, donc vous vous déplacez d’une manière différente; ma psychologie a changé à cause du personnage. C’est juste un gars différent », avait précédemment déclaré Majors à propos de son personnage. « [My Loki character] Celui qui reste n’est pas dans Ant-Man. C’est Kang. »





Ant-Man et la Guêpe : Quantumania arrive dans les salles le 28 juillet 2023.





