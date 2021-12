Michelle Pfeiffer a failli jouer dans Batman de 1989 mais pas en tant que Catwoman

Alors que le rôle de Michelle Pfeiffer en tant que Catwoman dans Tim Burton Le retour de Batman est considérée à la fois comme l’une des meilleures itérations du personnage à l’écran et l’un des rôles les plus appréciés des actrices, ce qui a fait de son profil un sex-symbol des années 90, il semble qu’elle ait presque été choisie pour un rôle différent dans le premier Dark Knight de Tim Burton sortie, années 1989 Homme chauve-souris. Bien qu’il soit difficile d’imaginer quelqu’un d’autre parler du rôle de Catwoman dans la suite, qui a vu Danny DeVito jouer le Penquin et Michael Keaton enfiler le Batsuit pour ce qui semblait jusqu’à récemment être la dernière fois, dans une interview avec The Hollywood Reporter, Homme chauve-souris Le producteur exécutif Michael Uslan et l’acteur Robert Wuhl ont discuté de la réalisation du film emblématique et ont révélé que Pfeiffer était l’un des noms en lice pour jouer Vicki Vale dans le film original.

Le rôle de l’intérêt amoureux de Bruce Wayne dans Homme chauve-souris est finalement allé à Kim Basinger, mais avant que ce casting n’ait lieu, le rôle de Vale a été confié à l’origine à Sean Young. Young avait déjà été choisi lorsque la production devait commencer, mais a été contraint de prendre du temps pour jouer en raison d’un accident d’équitation, ce qui semble avoir été « une bénédiction pour dissuader » certains dirigeants de Warner Bros. qui étaient plus qu’heureux de la remplacer. . Selon Uslan, Pfeiffer était le suivant pour le rôle, mais il y avait un problème qui gênait.

« Pour mettre une petite mouche dans la pommade, Michael Keaton et Michelle Pfeiffer étaient déjà sortis ensemble et ont rompu », explique Wuhl. « À l’époque, Michael m’a dit qu’il essayait de se remettre avec son ex-femme. Keaton était fermement, et soulignait fermement, contre ce casting de Pfeiffer et lui et Peters y sont entrés.





En fin de compte, la décision de lancer Kim Basinger est venue avec l’approbation universelle des chefs de Warner Bros. et cela a semblé assez bien fonctionner dans le film final, la star apportant une certaine quantité de style au rôle. S’exprimant dans la même interview, Basinger a rappelé avoir ses propres idées pour le personnage, ce qui a conduit à quelques réécritures par rapport au rôle prévu pour Young.

« J’aime la collaboration et je pense que si vous avez une idée, apportez-la sur la table. Et si je me trompe, qui s’en soucie. dit Basinger. « Tim était vraiment génial quand j’écrivais une scène ou que je venais le voir avec une idée que nous allions explorer. »

En ce qui concerne Pfeiffer, elle ferait enfin ses débuts avec Batman dans Le retour de Batman, bien que même alors, elle n’était pas le premier choix pour jouer Catwoman et n’a réussi à décrocher le rôle que lorsque la star originale Annette Benning a dû se retirer du film en raison de sa grossesse. Alors que Keaton avait recommencé à travailler avec Pfeiffer au moment où son deuxième film Batman est sorti, c’est presque comme si Pfeiffer était juste censé jouer Catwoman, et les circonstances ont certainement dicté que cela se produirait.





Alors que Pfeiffer apparaît maintenant dans le MCU dans le cadre de la série de films Ant-Man, Michael Keaton est sur le point de devenir Batman pour la première fois en 30 ans pour Le flash film qui sortira en salles l’année prochaine.





