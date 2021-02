Michelle Pfeiffer a dit non au silence des agneaux parce que c’était trop mal

Michelle Pfeiffer dit qu’elle a refusé Le silence des agneaux parce que c’était «trop mauvais». Le réalisateur Jonathan Demme voulait qu’elle joue le rôle de Clarice Starling, mais Pfeiffer n’était pas intéressé. Jodie Foster a fini par assumer le rôle à la place, ce qui lui a valu un Oscar. Pfeiffer et Demme avaient déjà travaillé sur Marié à la foule ensemble et l’actrice regrette de ne pas avoir eu une seconde chance de travailler à nouveau avec le réalisateur. Demme est décédé en 2017 des complications d’un cancer de l’œsophage et d’une maladie cardiaque.

Le silence des agneaux n’est pas exactement une histoire édifiante. Le film et son matériel source, le roman du même nom de Thomas Harris, raconte l’histoire d’un jeune agent du FBI traquant un tueur en série qui écorche ses victimes féminines. Quand Michelle Pfeiffer lu le script, elle a trouvé que c’était un peu trop pour elle à assumer. Elle explique.

« Avec Le silence des agneaux, J’étais trépidant. Il y avait un tel mal dans ce film. Ce que je regrette le plus, c’est de rater l’occasion de faire un autre film avec Jonathan [Demme]. C’est que le mal a finalement gagné, qu’à la fin de ce film, le mal a été exclu. J’étais mal à l’aise avec cette fin. Je ne voulais pas mettre ça au monde. «

Le silence des agneaux se termine avec le Dr Hannibal Lecter d’Anthony Hopkins s’échappant de sa cellule et disparaissant. Il contacte plus tard Clarice Starling lors de sa soirée de remise des diplômes de l’Académie du FBI pour la féliciter, avant de déclarer, qu’il doit raccrocher parce qu’il «a un vieil ami pour le dîner». C’est une fin effrayante, et on peut voir pourquoi Michelle Pfeiffer n’a pas voulu se jeter dans le rôle de Starling.

En parlant de Jonathan Demme maintenant, Michelle Pfeiffer réfléchit à combien ils se sont amusés à travailler Marié à la foule ensemble. «C’est tellement triste pour moi qu’il ne soit plus avec nous», dit Pfeiffer. « Tout d’abord, c’est la personne la plus gentille, il est drôle, et non seulement il est vraiment drôle, mais c’est la personne la plus facile à faire rire, alors nous rions tout le temps. » L’actrice a ajouté que faire Marié à la foule était assez exigeante, mais déclare qu’elle a simplement pu entrer dans son personnage, ce qui a rendu tout beaucoup plus facile à la fin.

Le silence des agneaux a valu à Jonathan Demme un Oscar du meilleur réalisateur. Le film a également remporté le prix du meilleur film, Anthony Hopkins et Jodie Foster remportant respectivement le prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Ted Tally a remporté le prix du meilleur scénario pour son travail sur le film. Michelle Pfeiffer a continué à connaître un succès continu dans sa carrière, y compris le rôle de Selena Kyle, alias Catwoman, en 1992. Le retour de Batman. Lorsqu’on lui a récemment demandé si elle allait participer à Le flash film aux côtés de son ancienne co-star Michael Keaton, elle a déclaré que personne ne l’avait contactée, même si elle serait intéressée. L’interview de Michelle Pfeiffer a été initialement menée par The New Yorker.

Sujets: Silence des agneaux