Michelle Pfeiffer a coupé Al Pacino lors de son audition ‘Scarface’

La performance de Michelle Pfeiffer dans Scarface sera toujours considérée comme l’une de ses meilleures. La talentueuse actrice était encore une nouvelle venue à l’époque, mais elle a résisté à Al Pacino.

Malgré sa solide performance, Michelle Pfeiffer, qui jouait la femme de Pacino, Elvira, n’était en fait pas censée obtenir le rôle. Elle ne l’a décroché qu’après avoir tranché Pacino lors d’un test d’écran.

Al Pacino ne voulait pas de Michelle Pfeiffer dans ‘Scarface’

Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Brian De Palma et Al Pacino assistent à la réunion de casting du 35e anniversaire de «Scarface» | Theo Wargo / Getty Images pour Tribeca Film Festival

EN RELATION: Al Pacino a des réflexions intéressantes sur le remake de ‘Scarface’

Bien qu’ils aient une chimie claire à l’écran dans le film, Al Pacino ne voulait pas au départ que Pfeiffer joue le rôle d’Elvira. Pfeiffer a révélé le fait peu connu lors d’une interview refaite en 2017 avec Jimmy Fallon.

« Eh bien, il était probablement plus intense à l’époque, ou je pense que c’était peut-être la nature du projet et il ne voulait pas particulièrement de moi pour le rôle », a déclaré Pfeiffer. «Écoutez, mon dernier crédit avant cela était Graisse 2, pouvez-vous lui en vouloir?

Le processus d’audition pour ‘Scarface’ a pris plusieurs mois

Bien qu’elle ait été une longue chance pour le rôle, Pfeiffer est toujours allée à l’audition. Le processus a été long et exténuant, prenant plusieurs mois.

«Ce fut un processus d’audition très long et interminable», a déclaré Pfeiffer. «Et il y avait un certain nombre de femmes qui ont auditionné, et cela s’est passé sur une période d’environ – cela semblait une éternité, mais je pense que c’était environ deux ou trois mois.

Michelle Pfeiffer a bombardé son audition

Pfeiffer était si nerveuse quand elle s’est présentée à son audition qu’elle a fini par la battre.

«Et j’étais terrifié, j’étais vraiment jeune et je savais qu’il ne voulait pas de moi, et comme [the audition] a continué, le pire j’ai eu parce que j’avais tellement peur », a déclaré Pfeiffer. «Et à la fin, Brian De Palma était très gentil et il – il m’encourageait vraiment, Brian. Et il a dit: ‘Je suis désolé, mais tu es juste mauvais maintenant, que se passe-t-il?’ «

Après sa performance insatisfaisante, le réalisateur Brian De Palma l’a renvoyée chez elle. Cependant, ils l’ont rappelée pour des tests de dépistage peu de temps après.

«Et c’était vrai, et je me suis dit: ‘Je sais, je sais, je suis juste comme, tellement dans les nœuds’», a poursuivi Pfeiffer. «Et donc il est comme ‘ça ne va pas marcher, bébé’, non? Alors je suis parti, puis environ un mois plus tard, ils ont appelé et ils ont dit: «Nous voulions vous faire un test de dépistage», et je me suis dit «Ugh». Parce qu’une partie de moi était juste soulagée de voir la fin de la torture. Et quand ils ont appelé, j’ai juste dit, [dramatically] ‘Non.' »

Pfeiffer a agi comme si elle n’avait rien à perdre lors de son test d’écran

Lors du deuxième tour, Pfeiffer était complètement détaché du résultat de l’audition. Cela lui a donné un relâchement dans sa performance.

«Donc de toute façon, je me présente, et je me traîne un peu, et je n’ai, vous savez, juste aucun sentiment que j’ai une chance d’enfer pour obtenir ça… Donc ça m’a en quelque sorte libéré, vous savez, et en quelque sorte, je n’avais pas peur.

Sentant un élan de liberté créative, Pfeiffer s’est laissé aller et s’est déchaîné pendant le test d’écran. Malheureusement, dans toute sa rage, elle a fini par couper Pacino.

«Et je viens en quelque sorte de – je me présente et nous faisons la scène, la scène du restaurant à la fin, où j’ai un peu paniqué à la fin, et j’ai jeté de la vaisselle, et tout s’est envolé et j’ai cassé des choses, coupé,» Dit Pfeiffer. «J’étais dedans, et il y a du sang partout. Et tout le monde vient en courant vers moi, me cherche du sang, où suis-je coupé? Ils ne trouvent rien, il n’y a pas de coupures sur moi, je regarde par-dessus et Al saigne. J’ai coupé Al Pacino. Et c’est comme ça que j’ai eu le rôle.