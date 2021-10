Michelle Keegan de Brassic ne laisserait pas sa famille regarder une scène de sexe dans le premier épisode

Michelle Keegan a révélé qu’elle avait interdit à sa famille de regarder une scène de sexe explicite dans la comédie à succès Brassique.

Avant le retour de la série plus tôt ce mois-ci, l’ancien Rue du Couronnement La star est revenue sur son passage dans la série et sur une scène classée X dans laquelle elle a été impliquée dans le tout premier épisode.

Parlant de la scène torride, Keegan a déclaré qu’elle avait en fait interdit à sa famille de regarder les 15 premières minutes parce qu’elle ne voulait pas qu’ils la voient y aller.

Dans la scène, l’acteur peut être vu en train de coucher avec son partenaire Dylan en criant : « Je suis foutu ! »

Elle se tourne alors vers lui et lui dit : « Tu peux finir sur mes t*ts. »

Donc, vous pouvez voir son point, pour être honnête.

Crédit : Ciel

S’adressant au Radio Times, l’homme de 34 ans a déclaré : « Ce premier épisode, je n’ai pas laissé ma famille le regarder avant 15 minutes, et nous savons tous pourquoi !

« J’ai envoyé un message familial à tout le monde lorsque cet épisode est sorti pour la première fois en disant: » Cela commence maintenant à 15 heures et quart, alors s’il vous plaît, n’allumez pas la télévision avant, je ne vais pas expliquer pourquoi mais ne le faites pas « , et ils m’ont promis que non. »

En plus de la scène racée, Keegan a également expliqué pourquoi elle avait endossé le rôle d’Erin dans la série Sky.

Elle a déclaré: « J’ai lu le script et je me souviens d’avoir éclaté de rire.

« Je voulais faire une comédie depuis longtemps, et j’adore jouer des femmes fortes, donc il y avait tous les éléments que je voulais d’un rôle et d’une série télévisée.

« Dès que j’ai fini de lire ce premier épisode, j’ai tout de suite su que c’était quelque chose dont je voulais faire partie. »

Crédit : Ciel

A la fin de la dernière série, Erin et Dylan s’étaient séparés et Vinnie apprit qu’il était le père de Tyler.

Nous avons également vu qu’Erin avait chuchoté quelque chose à l’oreille de Vinnie alors qu’il était emmené par la police.

Cela a laissé les fans désespérés pour des réponses.

Keegan a déclaré: « Je pense que vous devriez suivre votre cœur et je crois que le cœur d’Erin est avec Vinnie, mais il y a beaucoup d’histoire là-bas, et à cause de Dylan, c’est assez déroutant pour eux car ils sont tous toujours un groupe d’amis et il y a un enfant impliqué.

« Ce n’est pas si facile qu’ils se réunissent et vivent heureux pour toujours, il y a beaucoup d’éléments là-bas, mais je pense qu’Erin et Vinnie devraient finir ensemble à la fin.