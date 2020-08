Michael Wendler: le père Manfred Weßels publie un livre de divulgation

25/08/2020 12h12

Michael Wendler et son père Manfred Weßels ne sont pas en bons termes depuis longtemps. Le différend n’a atteint son apogée que récemment lorsque Manfred a été parodié par Oliver Pocher dans son émission.

Maintenant, le père Wendler sort à nouveau, car il y a des semaines, il a annoncé sur Instagram qu’il voulait écrire un livre sur son fils.

Livre de révélation sur Michael Wendler

Sur le compte Instagram de Carsten Sabrina, Manfred Weßels s’est exprimé il y a quelques semaines et a annoncé: «Aujourd’hui, j’ai écrit mon premier article dans mon livre avec mon co-auteur. J’attends déjà avec impatience le fait que la vérité se révèle enfin. “

Ceux qui sont curieux peuvent maintenant pré-commander le livre intitulé “La vérité sur mon fils Michael Wendler”.

«Travail de vérité extrêmement explosif»

L’ouvrage de 266 pages de Manfred Weßels est décrit comme “hautement explosif” sur Instagram: “Le moment est enfin venu, après d’âpres négociations, nous avons trouvé un éditeur qui a accepté de publier cet ouvrage de vérité hautement explosif.”

Le livre est maintenant disponible en pré-commande ici pour 19,95 euros. Selon le site Web de l’éditeur, la date de publication est prévue pour le 22 octobre 2020.

Comment Michael va-t-il réagir?

Weßels s’attend également à ce que son fils ne soit pas d’accord avec le livre et dit: “Obtenez la première édition aujourd’hui afin que vous puissiez profiter de toute la vérité.”

Et plus loin: “Il est aussi bien que gravé dans le marbre que ceci, pour Michael Wendler, publication indésirable, soit traité de sa part.”

Querellé depuis des années

Michael Wendler et son père se disputent depuis de nombreuses années et ne se parlent plus. Selon Weßels, la rupture entre lui et la mère de Michael a été le déclencheur.

L’argent a également souvent été à l’origine de différends entre les deux. Weßels a également accusé son fils d’avoir déclaré que le lien avec Laura Müller était purement une relation de relations publiques.

