Michael Waldron au Pen du film Star Wars de Kevin Feige

Le showrunner derrière la sortie de Marvel Loki La série aurait été embauchée pour écrire le scénario du film Star Wars produit par Kevin Feige.

Cela fait longtemps que nous n’avons rien entendu concernant le prochain de Kevin Feige Guerres des étoiles film (de retour en 2019 en fait), et cela n’a pas été mentionné lors de toutes les révélations de la présentation de la journée des investisseurs. Alors imaginez ma surprise de voir une sorte de mise à jour à ce sujet aujourd’hui!

Selon Deadline, Michael Waldron a été sollicité pour écrire le script du prochain produit Feige Guerres des étoiles film (qui est encore enveloppé de secret). Considérant que Waldron est le showrunner de la série MCU Loki sur Disney Plus et a écrit le scénario de Doctor Strange 2 (qui est au milieu du tournage), il est logique que Feige irait avec quelqu’un qu’il connaît.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de détails sur le film lui-même, et que ce soit probablement dans quelques années, faire appel à un écrivain signifie que les choses avancent et sont beaucoup plus proches du développement.