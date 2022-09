Michael Waldron aimerait voir le retour de Scarlet Witch

Dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, nous avons vu Wanda Maximoff prendre une tournure méchante en tant que Scarlet Witch, menant à sa fin mystérieuse vers le point culminant de ce film. Après la perte de ses enfants en WandaVision, le personnage d’Elizabeth Olsen a embrassé ses enseignements du Darkhold, la conduisant sur le chemin de la mort et de la destruction. Dans le thriller surnaturel de Sam Raimi, elle affronte le docteur Strange et Wong pour prendre les pouvoirs d’America Chavez et retrouver ses enfants dans une réalité alternative.

Mais après plusieurs batailles et avoir tué les Illuminati sur Terre-838, le film se termine avec Wanda se sacrifiant apparemment, montrant des remords pour ses actions. Mais, la séquence de sa mort laisse son sort incertain.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans une interview avec Empire, l’écrivain Michael Waldron a pesé sur le statut de Scarlet Witch dans le MCU. Bien que Waldron n’ait laissé aucun détail, il a fait savoir à tout le monde ce qu’il en pensait.

Elle se retire du conseil… Pour l’instant ? Toujours? Nous verrons. J’aimerais la revoir…

D’une certaine manière, Wanda meurt en quelque sorte hors écran et elle survit apparemment à l’effondrement du mont Wundagore. Il y a donc une énorme possibilité qu’elle revienne au MCU alors que la franchise plonge davantage dans la saga multivers. Ce ne serait pas la première fois que Marvel ramènerait des personnages à la vie, et Wanda pourrait retrouver son chemin vers la chronologie du MCU, tout comme Loki l’a fait plusieurs fois. Et étant donné que Scarlet Witch joue un rôle crucial dans les récits multiversaux de Marvel, il est rassurant qu’Elizabeth Olsen revienne dans la franchise dans un proche avenir.





Le retour apparemment assuré d’Elizabeth Olsen au MCU

Studios Marvel

Un projet qui pourrait voir Olsen revenir au MCU en tant que Scarlet Witch pourrait être Agatha : Coven du Chaos. L’émission sera un spin-off de WandaVision avec Agatha Harkness de Kathryn Hahn dans le rôle principal. Harkness est le principal antagoniste de Wanda dans le MCU. Compte tenu de leur histoire, comme taquiné dans WandaVision, Couvent du Chaos peut continuer cet arc avec Olsen revenant pour reprendre son rôle de Scarlet Witch.

L’autre projet pour lequel elle pourrait revenir est Loki Saison 2. Mais, les détails de cela sont secrets pour le moment. Olsen reprend également son rôle dans Et qu’est-ce qui se passerait si…? Saison 2, exprimant plusieurs variantes de ses personnages dans le deuxième segment de l’anthologie animée de MCU. De plus, son personnage a beaucoup d’histoires à raconter de Marvel Comics qui doivent encore être adaptées dans un format d’action réelle. Et avec X Men venir au MCU et la filiation de Wanda reste à couvrir après cette taquinerie dans WandaVisionil y a une énorme chance pour elle de faire un retour.





Scarlet Witch est actuellement l’un des êtres les plus puissants du MCU. Et les plans actuels de MCU pour l’avenir visent une histoire aussi cosmique qui ne peut être complétée sans des superbes comme Wanda Maximoff. On ne sait pas comment Wanda s’intégrera dans les futures stratégies de l’univers cinématographique Marvel, mais les fans seraient ravis de voir Olsen revenir à son portrait emblématique.