Michael Stipe ne s’attendait pas au succès de REM avec Losing My Religion

En 1991, le groupe de rock alternatif américain REM connaîtra un succès inattendu grâce à « Losing My Religion », single de leur septième album studio « Out of Time », qui atteint la quatrième place du palmarès Billboard Hot 100, grâce à sa large diffusion. à la radio et à la télévision sous le signal MTV pendant l’« âge d’or » de la chaîne de diffusion musicale.

Le thème, qui emprunte à une expression du Sud américain que l’on peut traduire par « devenir fou », est une ballade rock harmonieuse qui traite du désespoir et du malaise face à la vie et aux difficultés qu’elle comporte. Un thème extrêmement universel qui, le même Michael Stipe, chanteur et leader du groupe, n’aurait jamais imaginé qu’il rencontrerait un tel succès.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Donda » de Kanye West obtient une nouvelle date de sortie

Lors d’une récente conversation avec le New Yorker, Michael Stipe a été interrogé sur le sens de certaines parties des paroles et sa « diction à l’ancienne », avec des phrases comme « perdre ma religion » ou « porte-le sur ta manche » (porte-le sur votre manche), qui sont courantes dans le sud des États-Unis.

« Je n’ai pas vraiment grandi en Géorgie. Je suis né là-bas, j’ai beaucoup voyagé. Je ne savais pas que ma grand-mère, à la façon dont elle parlait, mes amis non méridionaux n’avaient aucune idée de ce qu’elle disait. Ni. Et ce sont des phrases que j’ai prises », a noté Stipe.

« Perdre ma religion » est ma version d’une vieille phrase, « Je perds ma religion », c’est ce que les gens disent. Cela a changé pour toujours. Je n’aurais jamais imaginé que ce serait un single à succès.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la collaboration émotionnelle entre Lady Gaga et Tony Bennett

Après la séparation d’avec REM en 2011, après la sortie de son onzième album studio, « Collapse into Now », Michael Stipe a été percutant à l’idée que lui et ses collègues ne se reverront plus, malgré l’insistance des fans du groupe. .

Récemment, Michael Stipe a révélé qu’il avait l’intention de continuer à travailler sur son matériel solo cet été. Dans un entretien avec la BBC, le musicien note que « la musique n’est pas encore en train de mourir », et qu’il aime toujours chanter et composer des arrangements instrumentaux. Stipe prétend ne pas avoir de contrat d’enregistrement, ce qui lui donne une totale liberté dans son travail.