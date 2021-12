Michael Sheen dit qu’il est un acteur « à but non lucratif », faisant don de la majorité de ses revenus à des causes sociales

L’acteur Michael Sheen a eu le type de carrière dont certains acteurs ne peuvent que rêver, et dans une récente interview, la star nominée aux BAFTA, Emmy, Golden Globe et SAG a révélé qu’il aimerait se transformer en une « entreprise sociale, un non -acteur à but lucratif » et s’est engagé à consacrer la majorité de ses futurs revenus d’acteur à la promotion de causes sociales. Apparu dans tous les genres possibles, du drame de Givre/Nixon, à la la saga Twilight, chez Tim Burton Alice au pays des merveilles et de nombreux rôles à la télévision, Sheen est l’un de ces acteurs que tout le monde a vu dans quelque chose, même s’ils ne le savent pas, et il est également bien connu comme l’une des personnes les plus authentiques travaillant dans l’entreprise, donc la déclaration ne t semblent être trop hors de caractère.

S’adressant à The Big Issue au Royaume-Uni dans leur dernier numéro publié dimanche, Sheen a expliqué comment il pensait avoir atteint une position dans sa carrière qui lui permet d’amener les gens à l’écouter et lui a donné l’opportunité de redonner à tout moment. d’autres l’ont aidé dans le passé. Il a déclaré à la publication :

« J’ai réalisé ces dernières années que je voulais être l’une de ces personnes qui aident les autres comme tant de gens m’ont aidé. Je ne veux pas juste être quelqu’un qui apprécie les fruits de ce que les autres ont fait, puis tire le pont-levis et va, eh bien, ça va Jack, j’ai passé un bon moment. Je suis à un stade de ma vie et de ma carrière où j’ai une fenêtre d’opportunité qui ne sera probablement plus jamais aussi bonne. Je peux faire entrer des gens dans une pièce, je peux ouvrir des portes. Je ne veux pas regarder en arrière et penser, j’aurais pu faire quelque chose avec cette plate-forme. J’aurais pu faire quelque chose avec cet argent.

Sheen a ensuite expliqué comment l’expérience de travailler dans le cadre d’une production du National Theatre Wales de La passion en 2011 a eu un impact énorme sur lui et lui a montré à quel point un peu d’aide peut être très utile. Il a expliqué : « Ce projet impliquait toute la ville et ce fut un grand réveil pour moi. J’ai fait la connaissance de personnes et d’organisations dans ma ville natale dont je ne connaissais pas l’existence. Des petits groupes qui essayaient d’aider les jeunes aidants, qui avaient juste assez de fonds pour faire une petite différence dans la vie d’un enfant en organisant une soirée par semaine où ils pouvaient sortir et aller au bowling ou regarder un film et juste être un enfant.

Quelques mois plus tard, Sheen s’est souvenu qu’il était retourné dans sa ville natale pour constater que le financement indispensable n’était plus fourni. « Ce genre de choses ne fait pas les manchettes, mais cela fait une énorme différence dans la vie des enfants. J’ai réalisé que la différence entre la vie de cet enfant étant un peu meilleure ou non était en fin de compte une petite quantité de financement. Et je voulais aider ces gens. Je ne voulais pas seulement être un mécène ou une voix de soutien, je voulais en fait faire plus que cela. C’est à ce moment-là que j’ai pensé que je devais retourner vivre au Pays de Galles.

Sheen a aidé à organiser la Coupe du monde des sans-abri à Cardiff en 2019, qui a fourni une autre vérification de la réalité sur le peu d’argent fourni pour certaines causes ayant désespérément besoin de financement alors que la même était sur le point d’être fermée. « Tout à coup, avec peu de temps à faire, il n’y avait plus d’argent. Je devais prendre une décision – je pouvais m’en éloigner et cela n’arriverait pas. Et tous ces gens du monde entier qui comptaient venir pour vivre cette expérience extraordinaire, peut-être une expérience qui change la vie, ne l’auraient pas », a-t-il déclaré. « J’ai pensé, je ne vais pas laisser cela se produire. J’ai donc mis tout mon argent pour continuer.

Il a continué à révéler comment il avait vendu ses maisons au Pays de Galles et aux États-Unis pour s’assurer que l’événement pouvait avoir lieu. «C’était effrayant et incroyablement stressant. Et je vais payer pour ça pendant longtemps, mais quand je suis sorti de l’autre côté, j’ai réalisé que je pouvais faire ce genre de chose et, si je peux continuer à gagner de l’argent, ça ne va pas me ruiner. Il y avait quelque chose d’assez libérateur à partir, d’accord, je vais mettre de grosses sommes d’argent dans ceci ou cela, parce que je vais pouvoir le regagner.

