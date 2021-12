Michael Sheen dit qu’il est un acteur « à but non lucratif » après avoir vendu des maisons pour une œuvre caritative

RESIN PRO 1,66 KG ART PRO EPOXY RESIN: non Toxique à Haute Viscosité Idéale pour les Œuvres Artistiques, Sols et Bricolage, Carrelage Mural, Bois, DIY,

RÉSINE TRANSPARENTE POUR LES ŒUVRES ARTISTIQUES ET FAIT MAISON - 1.66 KG Système époxy auto-nivelant transparent, résistant aux rayons UV, qui crée une couche protectrice dure et brillante. La surface est parfaitement lisse et résistante à l'humidité. Résine époxy sans solvants et sans odeur. applications: - les œuvres artistiques, la création d'objets d'art (peintures, panneaux, etc.) avec la technique «fluid-art»; - revêtir les surfaces, les objets et les meubles pour donner de la profondeur et de la luminosité à la couleur; - créer un effet 3D sur les impressions, les photos et les images en général; - la fixation des charges (éléments décoratifs, verre, pierre, quartz, etc.) - création d'une couche de protection parfaitement transparente sur vos créations La formule "ART-PRO" est spécialement conçue pour le revêtement dans le secteur artistique. Compatible avec les colorants, les pigments en poudre, les colorants à base d'alcool et d'huile, les peintures aérosols. Attention: il