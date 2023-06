Michael Shannon pense que Man of Steel était plus profond que The Flash

Michel Shannon est l’un des rares acteurs chanceux du Snyderverse qui aura la chance d’incarner à nouveau son personnage dans Le flashle prochain film DC qui signifiera la fin du précédent canon de la franchise et un nouveau départ pour l’univers cinématographique de la société.





Après être devenu le principal méchant de Homme d’acier en 2013, livrant une représentation très acclamée du général Zod, Shannon redeviendra une menace majeure pour la Terre, affrontant Barry Allen d’Ezra Miller dans le film d’Andy Muschietti.

Cependant, il semble que l’acteur ne soit pas aussi satisfait du développement de l’histoire qu’il ne l’était du projet réalisé par Zack Snyder, comme il l’a avoué dans une interview avec Collider :

« Ouais. Je ne vais pas mentir, ce n’était pas très satisfaisant pour moi, en tant qu’acteur. Ces films multivers sont comme quelqu’un qui joue avec des figurines d’action. C’est comme, ‘Voici cette personne. Voici cette personne. Et ils se battent ! Ce n’est pas tout à fait la situation d’étude approfondie des personnages que j’ai honnêtement ressentie. Homme d’acier était. Que les gens pensent que c’est fou ou pas, je m’en fous. J’avais vraiment l’impression que Man of Steel était en fait une histoire assez sophistiquée. J’ai l’impression que The Flash l’est aussi, mais ce n’est pas l’histoire de Zod. Je suis essentiellement là pour présenter un défi.

Bien que ses propos puissent sembler controversés, l’acteur a un point important dans ce qu’il dit sur son personnage. C’est vrai qu’en Le flashZod n’est pas vraiment le vrai méchant, plutôt une menace qui pousse Barry à faire équipe avec Batman de Michael Keaton et Supergirl de Sasha Calle, avant de découvrir qui est le véritable ennemi à vaincre.

Dans Homme d’acierShannon a eu l’opportunité d’explorer l’une des querelles les plus importantes de la mythologie DC, Zod’s vs Kal-El, donnant à son personnage un développement beaucoup plus approfondi.





Qui est le général Zod ?

Le méchant légendaire est apparu pour la première fois en 1961 BD d’action #283créé par Robert Bernstein et l’artiste George Papp, en tant que Kryptonien tout comme Superman, faisant de lui un véritable prétendant au plus grand héros de DC.

Introduit sous le nom de Dru-Zod, c’était un jeune homme sauvage qui a été sauvé par Jor-El et Zor-El, qui l’ont aidé à se réinsérer dans la société tout en nouant une amitié étroite avec le père de Kal-El. Malheureusement, la relation n’a pas eu une bonne fin, car pendant son temps dans l’armée, Zod a fini par concevoir un plan pour donner plus de poids à l’armée dans la société de Krypton, mais il finit par être emprisonné dans la zone fantôme par son propre ami, pour dont il jure de se venger.

À l’intérieur de sa prison, Zod s’allie à Faora et découvre le Warworld, une machine puissante qui peut être utilisée pour conquérir des planètes et des mondes, pour laquelle ils utiliseront également le redoutable Doomsday, un monstre kryptonien également piégé dans la zone fantôme.

En fait, grâce à Doomsday, ils parviennent à s’échapper de leur confinement et c’est ainsi qu’ils se retrouvent sur Terre, où Zod reconnaît Kal-El et envisage de détruire son monde pour se venger de ce que son père lui a fait.