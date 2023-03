Michael Shannon dit que travailler avec M. Emmet Walsh sur A Little White Lie est un tel rêve

Un petit mensonge blanc étoiles Michel Shannon dans le rôle de Shriver, un bricoleur en difficulté qui est pris pour un écrivain célèbre qui a disparu 20 ans auparavant. Le film présente également Kate Hudson, Don Johnson, M. Emmet Walsh, Peyton List, Jimmi Simpson et Zach Braff. Dans une interview exclusive avec Collider, l’acteur partage son expérience de travail avec l’acteur vétéran M. Emmet Walsh et la reprise du tournage après la pandémie.





Shannon était ravie lorsque M. Emmet Walsh a rejoint le projet. Pour lui, c’était un tel rêve. Il a grandi en regardant Walsh, et maintenant il a pu travailler avec lui. Il a dit: «C’était une sorte de rêve devenu réalité. Je le regarde depuis des années, et un peu comme quand j’ai eu l’opportunité de travailler avec Christopher Plummer dans Knives Out, c’est juste… Vous savez, avoir l’opportunité de travailler avec quelqu’un avec des décennies d’expérience et quelqu’un si fermement ancré dans le paysage cinématographique, vous savez.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il a poursuivi : « Je n’arrivais pas à croire que j’étais assis sur un banc de parc en train d’improviser avec M. Emmet Walsh. C’est certainement l’un de ces moments de pincement. « Pincez-moi, je dois être en train de rêver.

L’acteur a été impressionné par la façon dont l’acteur vétéran est toujours actif dans l’industrie malgré son âge avancé. Il a ajouté: «Mais c’est tout simplement incroyable la longévité de certaines personnes. J’espère que j’ai encore de la gueule quand j’ai cet âge. C’est difficile à imaginer, mais je suis ici en Irlande en ce moment et nous avons Anthony Hopkins sur scène à côté de nous. Quelqu’un a dit qu’il avait 85, 86 ans. Je suis juste époustouflé, mais je suppose que c’est l’un des grands avantages du jeu d’acteur, c’est que vous pouvez simplement continuer à le faire.





Michael Shannon avait hâte de revenir sur le tournage de A Little White Lie

Saban Films

Le tournage pour Un petit mensonge blanc commencé bien avant que la pandémie ne frappe, et il a été temporairement interrompu en raison du COVID-19. Les acteurs et l’équipe ont déjà terminé la majorité de la production, et ils en étaient aux derniers jours de la photographie lorsque le verrouillage a eu lieu. Un an plus tard, la production a repris et Shannon a admis que cela lui avait d’abord donné de l’anxiété. Il a dit: « Vous savez, quand nous avons été fermés et que je savais que cela allait arriver, j’étais initialement très anxieux à ce sujet. »

Il a poursuivi: « Je pensais que, juste parce que je n’avais vraiment aucun point de référence, ce n’était pas quelque chose que j’avais jamais vécu auparavant, et je pensais que ça allait être impossible. Mais ça m’a un peu surpris, franchement, avec quelle facilité j’ai cliqué dessus. Je suppose que cela montre simplement que tout ce travail est en quelque sorte logé quelque part dans votre subconscient. Et j’ai eu l’expérience, au théâtre, de faire des pièces plus d’une fois, comme à des années d’intervalle. ”

Un petit mensonge blanc est désormais disponible à la location ou à l’achat numérique sur Amazon et Google Play.