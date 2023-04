Michael Shannon a obtenu la bénédiction de Zack Snyder pour revenir en tant que général Zod dans The Flash

Comme nous l’avons déjà vu dans le matériel promotionnel, Le flash ramène de nombreux personnages majeurs de continuités DC alternatives, et cela inclut pas moins de deux versions de Batman apparaissant dans le même film. Divers méchants apparaîtront également, comme l’a clairement indiqué la présence dominante Michel Shannon a eu dans les bandes-annonces avec son retour en tant que général Zod. L’ignoble méchant n’a peut-être pas survécu Homme d’aciermais la fracture du multivers dans le film permet n’importe qui apparaître des propriétés DC passées, mortes ou vivantes.





Mais l’apparition de Shannon n’a peut-être pas eu lieu, étant donné qu’il y avait une certaine appréhension lorsque l’offre a été envoyée pour la première fois à l’acteur. Pour une nouvelle interview avec le Digne de la folie podcast (par ThePlaylist), Shannon a rappelé à quel point c’était important pour lui quand Homme d’acier le réalisateur Zack Snyder l’a choisi pour jouer le supervillain emblématique. Dans cet esprit, il n’était pas à l’aise de revoir ce rôle pour un autre film sans la participation de Snyder jusqu’à ce qu’il obtienne la bénédiction du réalisateur. Comme Shannon l’explique :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« J’hésitais [to come back] parce que je n’étais pas vraiment content de ce qui est arrivé à Zack Snyder dans toute cette affaire. Et j’aime vraiment Zack. Le fait que Zack m’ait demandé de jouer ce rôle pour commencer – c’est probablement la plus grande surprise de ma carrière. Cela ressemblait presque à une blague pratique. J’étais genre : ‘Tu te moques de moi, non ?' »

Shannon ajoute qu’il a fait part de ces préoccupations à Le flash le barreur Andy Muschietti avant de tendre la main à Snyder pour avoir son avis. On dit que Snyder a été « très compréhensif », n’ayant aucun scrupule avec le retour de Shannon en tant que Zod pour le film. Pour Shannon, c’était une excellente nouvelle, car il avait tout autant passé un merveilleux moment à filmer Le flash comme il l’a fait avec Homme d’acier.

« Mais j’ai parlé à Andy [Muschietti] à ce sujet, et j’ai aimé Andy, et j’ai dit: ‘Andy, écoute – je veux juste obtenir la bénédiction de Zack là-dessus parce que ça ne va pas bien sans ça.’ Et Zack, à son crédit, était très compréhensif. Il m’a donné sa bénédiction, et je suis allé le faire. J’ai adoré Andy aussi. J’ai adoré travailler avec Andy. Ce sont tous les deux des gars super créatifs. »





Zod joue un rôle différent dans The Flash

Dans Homme d’acierZod est le principal méchant, mais dans Le flash, il n’est qu’une des nombreuses menaces auxquelles le speedster titulaire d’Ezra Miller sera confronté. Shannon reconnaît comment son personnage de Zod a été utilisé dans un but entièrement différent pour le nouveau film, et pour ce que cela vaut, cela différencie davantage cette performance de Zod de la variante dans laquelle il a joué. Homme d’acier.

« C’est juste vraiment différent – ce genre de situations multivers. L’histoire est beaucoup plus omniprésente, vous savez? Et j’ai l’impression d’exister principalement dans The Flash comme, comme, un obstacle ou un problème. Alors que, dans Man de Steel, c’était plus une histoire. Par exemple, The Flash concerne définitivement The Flash – comme il se doit. Donc, ce n’est pas aussi approfondi.

Le flash sortira dans les salles de cinéma le 16 juin 2023. Avec Ezra Miller et Michael Shannon, le film met en vedette Michael Keaton, Sasha Calle, Ben Affleck, Ron Livingston, Marivel Verdu, Kiersey Clemons et Antje Traue. Attendez-vous également à de nombreuses grandes surprises.