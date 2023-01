Michael Rosenbaum, star de Smallville, se souvient de l’histoire mémorable de Carrie Fisher sur le plateau

La série populaire Smallville a raconté comment un jeune Clark Kent (joué par Tom Welling) a pris en charge ses superpuissances croissantes et est devenu le plus grand héros du monde. L’émission a duré dix saisons et a accumulé plus de 200 épisodes. Au cours de la série, Smallville avait beaucoup d’acteurs invités, y compris la légende de la fin de Star Wars Carrie Fisher. Plus récemment, lors d’un récent épisode du podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, la star de la série Michel Rosenbaum (qui a joué le méchant emblématique Lex Luthor) a rappelé une histoire hilarante sur le peu de temps de Fisher sur Smallville.





Selon l’acteur de Lex Luthor, Fisher a disparu du plateau à un moment donné en lui tirant dessus Smallville épisode. Cela a conduit l’équipe de l’émission à rechercher l’acteur, qu’ils ont ensuite trouvé caché dans l’un des tubes en forme de ver des « évents de climatisation géants qu’ils installaient sur les plateaux ».

Rosenbaum a déclaré : «[Carrie] a fait un épisode de Smallville et ils la cherchaient aussi. Ils la cherchaient et ils l’ont trouvée dans, vous savez, ces bouches de climatisation géantes qu’ils installent sur les plateaux, le petit ver comme des choses vraiment grosses qui soufflent de l’air froid dans le [set]? Elle était en train de se rafraîchir », a-t-il dit en riant.





Carrie Fisher invitée a joué le rôle de Pauline Kahn lors d’un épisode de la saison 5 de Smallville

Bien que Fisher n’ait pas joué un rôle de premier plan dans la préquelle de Superman, son apparition dans l’épisode de la saison 5 « Thirst » était tout simplement mémorable. Dans l’épisode, Fished a joué Pauline Kahn, la rédactrice en chef du Daily Planet. Avant d’assumer le rôle de rédacteur en chef, Khan a travaillé avec le journaliste et rédacteur en chef emblématique des bandes dessinées Superman, Perry White, à l’époque où les deux ont commencé leur carrière en tant que journalistes. Dans « Thirst », Fisher’s Kahn a un rôle essentiel à jouer dans la vie de la meilleure amie de Clark Kent, Chloe Sullivan (interprétée par Allison Mack).

Au lycée, Chloé a consacré une bonne partie de son temps à la rédaction du journal de l’école locale, The Smallville Torch. Son travail en tant que rédactrice en chef était extrêmement important pour Chloé, et le personnage a ensuite postulé pour un emploi de stagiaire au Daily Planet, c’est là que Fisher’s Kahn est entré en scène. Alors que Kahn rejette initialement la candidature de Chloé, le personnage refuse d’être fermé, demandant au rédacteur en chef de reconsidérer, notant que tout le monde, y compris Kahn, devait commencer quelque part. Khan a ensuite dit à Chloé de soumettre une histoire, ce qui a conduit l’éditeur à voir le potentiel de la jeune femme. Khan a ensuite accepté de laisser Chloé commencer au bas de l’entreprise pour gravir les échelons.