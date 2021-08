Michael Rooker veut son propre épisode Yondu de Et si… de Marvel ?

Yondu de Michael Rooker a peut-être rencontré sa disparition dans le MCU, mais au fur et à mesure que nous apprenons, personne n’est vraiment sorti de la chronologie de Marvel. Le personnage apparaît dans le deuxième épisode de Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? série à l’appui de la dernière fois de Chadwick Boseman en tant que T’Challa. Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’un retour à la MCU, Michael Rooker est plus qu’heureux de faire partie du spectacle. Rooker est catégorique sur le fait qu’il aimerait voir Yondu avoir son propre épisode lorsque la deuxième saison se déroulera pour développer le personnage d’une manière qui n’a pas été faite pendant son séjour dans le Gardiens de la Galaxie films dans lesquels il est apparu.

« Eh bien, j’espère certainement que c’est le cas. Ce serait un excellent« et si ». [Laughs] Je sauterais dans le train tout de suite », a déclaré Rooker à Entertainment Weekly. « C’est un merveilleux petit créneau dans l’armure pour l’ouvrir et voir ce qui s’est passé, ce qui pourrait arriver. Et si on parlait plus de l’histoire de Yondu et des Ravageurs ? »

Rooker a rejoint le MCU en Gardiens de la Galaxie comme une sorte de semi-méchant, ou du moins un héros à la morale douteuse. Il a été revu dans la suite, dans laquelle il a rencontré sa fin en sauvant Starlord de Chris Pratt, rachetant ainsi ses manières mécréantes et se méritant une place au cœur de nombreux fans de Marvel. L’acteur est convaincu que si Yondu devait avoir son propre épisode animé ou un nouveau rôle de personnage, les fans seraient définitivement de son côté.

« Je pense que les fans deviendraient fous à ce sujet. Je pense que ce serait génial pour les fans de vivre cela parce que vous leur avez donné une belle histoire et une fenêtre et maintenant cela peut être en quelque sorte ce que vous voulez qu’il soit « , a ajouté Rooker. « On croise les doigts. On en veut plus ! »

Pour les fans de Yondu et Rooker, Et qu’est-ce qui se passerait si…? est probablement le seul moyen de le voir revenir à nouveau au MCU, même si sa mort a irrité de nombreux fans. Le réalisateur James Gunn a clairement exprimé ses sentiments sur le fait de ramener des personnages d’entre les morts, bien que dans cet étrange futur multivers de Marvel dans lequel nous entrons, il n’est pas faux de demander, et si?

« Il y a des fans en colère, quel que soit le choix que vous faites. Je reçois toujours des messages de haine pour la mort de Yondu dans #GotGVol2 et Boltie dans SUPER. Pourtant, leur mort faisait partie intégrante des histoires (et, pour mémoire, je reçois beaucoup PLUS de messages de des gens qui disent à quel point ces décès les ont touchés) », a déclaré Gunn en octobre dernier dans un article sur Instagram.

Nous avons encore un peu d’attente pour voir si Gunn s’en tient à ses commentaires, ou si les événements qui se sont produits dans la chronologie de Marvel cette année pourraient avoir une incidence sur les personnages à son retour pour Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 en 2023. Le réalisateur ayant déjà laissé entendre qu’il s’agirait probablement de son dernier film des Gardiens, il pourrait y avoir d’autres décès de personnages. Garder l’espoir de certaines résurrections peut être un peu exagéré. Le deuxième épisode de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? arrive sur Disney + aujourd’hui. Cette histoire nous vient de : ComicBook.

