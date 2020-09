Michael Rooker, star des « Gardiens de la Galaxie », avait Corona

08.09.2020 à 08h52

L’acteur Michael Rooker a traversé sa maladie de coronavirus. Maintenant, la star des « Gardiens de la Galaxie » rapporte ses expériences effrayantes.

L’acteur Michael Rooker (65 ans, « The Walking Dead ») a été infecté par le virus corona en mars. En attendant, il s’est rétabli et a fièrement partagé son résultat de test négatif, daté du 4 septembre 2020. Mais la maladie n’a pas laissé la star des « Gardiens de la Galaxie » indemne: dans un nouveau post Instagram, il décrit son expérience avec le La maladie comme « lutte ».

« Mon système immunitaire n’était pas préparé »

Michael Rooker parle du virus qui contrôle tout son corps. «Il n’y a pas grand-chose à faire de l’extérieur pour combattre Covid-19 une fois qu’il pénètre dans le corps. Et je dois vous dire que c’était tout un combat. «

L’acteur dit s’être isolé dans une caravane décloisonnée alors qu’il était malade. Il n’a pas non plus pris de médicaments supplémentaires, de vitamines ou de compléments alimentaires pendant la phase de récupération: «J’avais le sentiment que mon système immunitaire n’était pas préparé au combat, me gonfler avec tous ces additifs ne m’aurait fait que me faire du mal et mettre mes reins sous tension supplémentaire . «

Le méchant du film est d’autant plus soulagé qu’il est désormais guéri. « Pour que vous le sachiez tous: la lutte quotidienne est terminée », écrit-il sur Instagram. «Mon corps / mon système immunitaire a gagné la guerre! Covid s’est battu très fort, mais à la fin je lui ai donné un coup de pied dans le cul. «

Source: instagram.com

(ncz / spot)