Michael Phelps se demande s’il reviendrait un jour à la natation : « Tout pour mes enfants »

En 2016, après avoir ajouté cinq autres médailles d’or olympiques à sa collection personnelle aux Jeux de Rio, Michael Phelps a rendu visite à AUJOURD’HUI et a annoncé sa retraite de la natation de compétition, en déclarant : temps je le pense.

Il a ajouté cette dernière partie parce que, quatre ans seulement auparavant, il avait fait une déclaration similaire pour ensuite changer d’avis. C’est peut-être pour cette raison que les fans espèrent toujours qu’un jour, l’olympien le plus décoré au monde replongera dans la compétition.

C’est certainement pourquoi, lundi matin, Savannah Guthrie et Hoda Kotb de 45secondes.fr ont demandé au joueur de 36 ans s’il pouvait changer d’avis à nouveau. Et s’il n’a pas dit oui, il n’a pas non plus dit non.

« Ma femme a dit à Lester (Holt) en (2016), de retour à Rio, que si je revenais, ce serait à LA », se souvient-il, faisant référence aux Jeux olympiques de Los Angeles, prévus pour 2028.

Avant de continuer, il a regardé directement la caméra et a dit : « Je ne reviens pas maintenant ! Ne te fais pas d’idées.

Puis il a dit : « Je ne sais pas », avant de révéler ce qu’il faudrait peut-être pour le convaincre.

« Je suis complètement heureux », a déclaré le père de trois enfants à propos de son statut actuel. «Je vais à l’eau de temps en temps pour ma propre santé mentale. Mes enfants adorent l’eau. … Si mes garçons, à un moment donné, me demandent quand je vais ou pourquoi je ne suis pas en compétition, nous verrons alors quelle est la réponse.

Il semble que la réponse dépende de combien les fils Boomer, 5 ans, Beckett, 3 ans, et Maverick, 1 an, veulent voir papa en action, car le grand olympique a ensuite ajouté: « Tout pour mes enfants. »

Les garçons ont encore quelques années avant que papa n’ait besoin de commencer à s’entraîner, car il semble que sa femme, Nicole, était sur quelque chose lorsqu’elle a mentionné les Jeux olympiques de 2028 la dernière fois.

« De toute évidence, Nicole a renversé les haricots en 2016 », a déclaré Phelps avant de se corriger immédiatement en riant : « Même pas des haricots ! Elle a inventé cette histoire.

En ce qui concerne les matchs en cours à Tokyo, le médaillé d’or à 23 reprises a déclaré qu’il était « un peu bizarre » de ne pas être dans l’eau, mais qu’il était « heureux d’encourager Team USA ».

