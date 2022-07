Michael Owen confirme qu’il n’entrera pas dans la villa Love Island pour l’épisode Meet The Parents

Michael Owen a confirmé qu’il ne participera pas au L’île de l’amour villa pour le prochain épisode « Meet the Parents », révélant qu’il a d’autres engagements, il laissera donc sa femme « faire ce devoir ».

La fille d’Owen, Gemma, 19 ans, est la plus jeune membre du casting de cette année, déclarant en entrant dans la villa: « Je suis prête à trouver l’amour, je veux passer un été vraiment amusant. Je voyais quelqu’un et puis ça ça n’a pas marché alors j’ai pensé : ‘Pourquoi pas ?' »

Owen, qui après sa retraite est devenu éleveur et propriétaire de chevaux de course, a déclaré à Sky Sports Aux courses: « Ma femme fera ce devoir.

« Je représenterai les chevaux et elle représentera la fille. »

Il a ajouté que, s’il avait une confiance totale en sa fille, il se sentait moins sûr de son cheval Box To Box.

« Je ne sais pas ce que j’obtiendrai de Box To Box », a déclaré Owen. « Mais je sais ce que je vais obtenir de ma fille. Je l’ai engendrée pendant 19 ans, donc je suis à peu près sûr de ce que je vais obtenir d’elle. »

Mais son père est venu à sa défense, déclarant au Daily Mail le mois dernier: « Elle a eu deux ans de plus que moi pour se préparer à la vie aux yeux du public. »

Owen a poursuivi: « De plus, elle a 19 ans. Elle est un peu comme moi à cet égard. Je jouais pour Liverpool quand j’avais 17 ans et je devais me lier d’amitié avec des joueurs de 23, 24, 25 ans.