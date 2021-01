Michael Myers provoque la panique dans un nouveau regard imprégné de pluie sur les meurtres d’Halloween

David Gordon Green a partagé une nouvelle image terrifiante de Halloween tue. De plus, le réalisateur a donné plus d’informations sur la suite très attendue. Le film, qui sort en salles en octobre, se déroule directement après les événements de 2018 Halloween avec Michael Myers survivant au piège à feu de la maison de Laurie Strode. La respiration du tueur a été taquinée après le générique, faisant savoir au monde que plus de versements dans le Halloween la franchise était en route.

#HalloweenKills parle de «paranoïa, désinformation et panique de la foule», explique le réalisateur David Gordon Green à Empire. En savoir plus et voir une nouvelle image exclusive ici: https://t.co/zPDDArWF3Jpic.twitter.com/ZoKxSiZ7oJ – Empire Magazine (@empiremagazine) 20 janvier 2021

Le nouveau Halloween tue l’image nous vient du magazine Empire. Ils décrivent l’image de Michael Myers comme «un maniaque horrible dangereux quittant une maison blanche», ce qui pourrait être la description parfaite. On voit Myers quittant la maison en feu de Laurie Strode après l’avoir emprisonné dans le sous-sol et s’être échappée en toute sécurité avec sa famille. Il est évident maintenant, peut-être plus que jamais, que Michael Myers ne peut tout simplement pas être tué. Ce n’est certainement pas une bonne nouvelle pour Laurie Strode et sa famille.

Dans une nouvelle interview, David Gordon Green a tease ce à quoi les fans d’horreur peuvent s’attendre Halloween tue. En fin de compte, le réalisateur, avec les co-auteurs Scott Teems et Danny McBride, a décidé de parler de certains événements actuels cette fois-ci. « Ce film parle de la peur de la communauté, de la paranoïa, de la désinformation et de la panique de la foule », a révélé Green. « Ce film est un excellent film de genre pop-corn et pas vraiment de déclaration, mais c’est étrange comment les choses s’alignent. Ce ne pourrait pas être un moment plus intéressant pour sortir un film comme celui-ci. » Green n’est pas entré dans les détails, mais les informations qu’il a partagées devraient suffire à exciter les fans d’horreur pour la date de sortie d’octobre.

Halloween tue trouve Jamie Lee Curtis et Nick Castle reprenant leurs rôles de Laurie Strode et Michael Myers, respectivement, avec James Jude Courtney incarnant également Myers. Judy Greer, Andi Matichak, Kyle Richards, Nancy Stephens et Charles Cyphers reprennent leurs rôles des films 2018 et 1978. Science étrange La star Anthony Michael Hall et Robert Longstreet apparaissent également dans la suite tant attendue. David Gordon Green et Danny McBride ont précédemment révélé qu’ils voulaient filmer les deux premiers films l’un après l’autre, mais ils ont décidé, avec Blumhouse, d’attendre et de voir d’abord la réaction du film de 2018.

Halloween tue devrait sortir le 15 octobre 2021, avec une suite directe, Halloween se termine, dont la sortie est prévue le 14 octobre 2022. Le deuxième volet devait initialement sortir en salles en octobre dernier, mais la crise de santé publique a mis un terme à cela, même si les principales photographies se sont terminées fin 2019. Il sera intéressant de voir si Halloween tue est toujours en mesure d’ouvrir cet automne. Au moment d’écrire ces lignes, les cinémas à travers l’Amérique du Nord sont toujours fermés, sans aucun signe de réouverture de si tôt, ce qui pourrait voir des sorties plus retardées. Vous pouvez consulter le dernier aperçu de Halloween tue ci-dessus, grâce à Empire Magazine.

Sujets: Halloween Kills, Halloween