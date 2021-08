Michael Myers est prêt à chasser dans un nouveau Halloween Kills dans les coulisses Image

Le marketing bat son plein sur le prochain slasher film, Halloween tue. Une suite directe de 2018 Halloween, qui lui-même était une suite de 1978 de John Carpenter Halloween, Halloween tue devrait sortir en octobre. Et à mesure que la date de sortie approche, de plus en plus de détails sont révélés. Récemment, Ryan Freimann, qui est producteur sur Halloween tue, a partagé une image effrayante des coulisses de Michael Myers. Le méchant masqué emblématique de la franchise peut être vu vêtu d’une combinaison noire et tenant un couteau ensanglanté.

Ryan Freimann a téléchargé la photo sur son compte Instagram officiel avec la légende : « @calebascioofficial a demandé l’image complète, alors la voici. Elle a été prise le 10 octobre 2019 à 1 h 08 à Wilmington, Caroline du Nord. @jamesjudecourtney représentant. » Vous pouvez consulter l’image ci-dessous.

Halloween tue reprendra d’où 2018 Halloween terminé – avec Michael Myers laissé pour mort dans le sous-sol en feu de Laurie. La bande-annonce officielle publiée le mois dernier a révélé que les pompiers avaient sans le savoir libéré Myers de son piège mortel. Jamie Lee Curtis revient en tant que Laurie Strode avec James Jude Courtney en tant que Michael Myers. Nick Castle, qui a interprété Myers dans le film de 1978, est également à bord du film pour une brève apparition. Judy Greer, Andy Matichak, Kyle Richards et Nancy Stephens reprennent leurs rôles de 2018 et 1978 Halloween films respectivement. Anthony Michael Hall et Will Patton jouent également dans le film. Jamie Lee Curtis a confirmé que l’année prochaine Halloween se termine sera sa dernière fois à jouer Laurie Strode.

Les cinéastes et les acteurs ont tous confirmé que Halloween tue aura le nombre de victimes le plus élevé de tous les films de la franchise. Il semble que Michael Myers, poussé par la vengeance, soit vraiment à la recherche de sang cette fois-ci. De plus, il ne s’attaquera pas à des personnes sans méfiance cette fois. Comme le dit le synopsis, Laurie, ainsi que sa famille, la ville de Haddonfield et les anciens survivants de la tuerie de Michael Myer, s’uniront tous pour l’abattre.

Bien que Halloween Ends marque la fin de la saga Laurie Strode et Michael Myers, Freimann a par le passé annoncé que la franchise pourrait continuer après cela.

David Gordon Green a réalisé Halloween tue d’après un scénario qu’il a co-écrit avec Danny McBride et Scott Teems. Jason Blum, Malek Akkad et Bill Block reviennent en tant que producteurs. John Carpenter, son fils Cody Carpenter et Daniel Davies ont composé la musique de fond. Halloween tue Sortie dans le monde entier uniquement dans les salles le 15 octobre 2021. Le film sera présenté pour la première fois au Festival international du film de Venise le 8 septembre. Ainsi, nous saurons bientôt si Halloween tue est aussi bon que les fabricants l’ont promis.

